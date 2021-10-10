Посещение филиалов Swedbank возможно только для лиц с ковид-сертификатом

В филиалах Swedbank клиентов будут обслуживать только те сотрудники, которые вакцинировались от Covid-19 или переболели коронавирусом.

Клиентам, которые не имеют сертификата Covid-19, банк предлагает возможности дистанционного обслуживания с использованием видеоконсультаций, помощи банковского виртуального ассистента, а также чата. Для того, чтобы записаться на дистанционную консультацию, надо заполнить заявку в интернет-банке или позвонить по телефону +371 67445555.

"Стремительные и решительные действия сейчас очень важны, чтобы уменьшить очередную волну распространения Covid-19. Поэтому Swedbank на время вводит обслуживание по наивысшим стандартам эпидемиологически безопасной среды, чтобы максимально защитить своих клиентов и сотрудников филиалов от риска заболевания. С самого начала пандемии мы работали, чтобы услуги банка были максимально доступны через удаленные инструменты, которые настоятельно призываем использовать именно в подобных кризисных обстоятельствах", – подчеркнул руководитель отдела обслуживания клиентов Swedbank Вадим Фролов.

С начала пандемии Covid-19 филиалы Swedbank работают по предварительной записи. И сейчас клиентам, которые планируют посетить филиал банка, необходима предварительная запись.