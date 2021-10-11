На Улице Даугавпилс в Риге произошел пожар повышенной опасности

Вызов был получен в 19:58, открытым пламенем горел второй этаж двухэтажного жилого дома площадью 20 кв. метров и крыша площадью 250 кв. метров.

На месте происшествия наблюдалось сильное задымление и существовала угроза распространения огня. До прибытия пожарных с первого этажа здания эвакуировались десять человек, размещение которых в других местах организовала муниципальная полиция Рига.