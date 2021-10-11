Пн, 11.10.2021
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Ксения Собчак о смертельном ДТП

На Улице Даугавпилс в Риге произошел пожар повышенной опасности

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером в воскресенье в Риге на улице Даугавпилс произошел пожар повышенной опасности, сообщает агентство LETA.

Вызов был получен в 19:58, открытым пламенем горел второй этаж двухэтажного жилого дома площадью 20 кв. метров и крыша площадью 250 кв. метров.

На месте происшествия наблюдалось сильное задымление и существовала угроза распространения огня. До прибытия пожарных с первого этажа здания эвакуировались десять человек, размещение которых в других местах организовала муниципальная полиция Рига.

В Тушении принимали участие 39 пожарных, использовались 9 автоцистерн и две автолестницы.

В 23:04 пожар был локализован.


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