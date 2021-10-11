"Красная" и "зеленая" зоны в торговом центре Akropole: как это работает?

По рабочим дням в "красной" зоне будет работать часть находящихся в Akropole магазинов товаров первой необходимости, они будут доступны для всех посетителей. В свою очередь, в "зеленой" зоне будут работать все остальные магазины, в том числе одежды, места общепита, кинотеатр и спортивный клуб - все это будет доступно людям с ковид-сертификатом, предоставившим также удостоверение личности.

Проверку сертификатов и документов осуществляют сотрудники охранной службы. Они используют специально приобретенные устройства для считывания QR-кодов, что позволит снизить скопление посетителей и сделает процесс более удобным и быстрым.

Представители Akropole пояснили, что торговый центр разделен на "красную" и "зеленую" зоны, посетителей призывают следовать указателям.

В "красной" зоне работают, например, супермаркет Maxima XXX, магазины зоотоваров и оптики, аптека и другие.

В свою очередь, в "зеленой" зоне по рабочим дням работают все остальные магазины, места общепита, кинотеатр и спортивный клуб. Посетители с ковид-сертификатом, которые не смогут предъявить удостоверение личности, не будут допущены в "зеленую" зону не.

В обеих зонах необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в два метра.

В связи с новыми ограничениями прекращена работа публичного катка и детской площадки Akropole.

В выходные и праздничные дни торговый центр будет частично закрыт.