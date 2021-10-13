Выявлено 2236 новых случаев Covid-19. Это рекорд

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек в возрасте от 50 до 59 лет,

три человека в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека в возрасте от 70 до 79 лет,

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет,

пять человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Это самое большое зарегистрированное за один день количество умерших пациентов с Covid-19 после 19 мая, когда было 18 смертных случаев.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1799 (80,45%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 437 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость вновь обновила рекорд с начала пандемии - теперь это 993,4 случая на 100 000 населения.

Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9.

Вчера в Латвии был сделан 21 731 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 175 890 человек, 2836 из которых скончались.