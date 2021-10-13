Ср, 13.10.2021
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Оскар Шнайдерс, представитель Минздрава
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Выявлено 2236 новых случаев Covid-19. Это рекорд

ФОТО: Zane Bitere / LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2236 новых случаев Covid-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Поступила информация о 17 смертях.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет,
  • три человека в возрасте от 60 до 69 лет,
  • три человека в возрасте от 70 до 79 лет,
  • четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет,
  • пять человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Это самое большое зарегистрированное за один день количество умерших пациентов с Covid-19 после 19 мая, когда было 18 смертных случаев.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1799 (80,45%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 437 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость вновь обновила рекорд с начала пандемии - теперь это 993,4 случая на 100 000 населения.

Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9.

Вчера в Латвии был сделан 21 731 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 175 890 человек, 2836 из которых скончались.

По расчетам LЕТА, за последние 14 дней общее количество заболевших составило 18 807 человек.


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