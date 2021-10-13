Ограничения снова непонятны. На этот раз - для пищевой промышленности

"Пищевая промышленность должна продолжать работу вне зависимости от ситуации в стране, чтобы обеспечивать продовольствием как внутренний рынок, так и экспорт. Теперь же нам еще приходится ломать голову над тем, как адаптироваться к выполнению правил режима чрезвычайного положения", - сказала Шуре.

Среди прочего производителей продуктов питания беспокоит, например, реализация посменной работы, а точнее вопрос, каких работников можно ставить в смены и что делать с теми, которых нельзя.

Шуре подчеркнула, что неясности вызывают недовольство как у работодателей, так и у работников: "Даже профессиональные юристы очень осторожно относятся к новым формулировкам и ищут ответ, какой документ имеет более высокую юридическую силу - закон о труде или распоряжение Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения"", - сказала она.

Дополнительные затруднения

Одновременно председатель совета LPUF указала на то, что режим чрезвычайной ситуации объявлен на фоне резкого роста цен на энергоносители и сырье и нехватки сырья, что вызовет у производителей продуктов питания дополнительные затруднения.

"Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше", - добавила она, подчеркнув, что производители продуктов питания ожидают от государства четких правил игры, но сейчас вопросов больше, чем ответов.

Будущие проблемы

Кроме прочего, Инара Шуре предупредила о грядущем обострении проблемы дефицита рабочей силы. Хотя доля вакцинированных против Covid-19 сотрудников на крупнейших предприятиях по производству продуктов питания в Латвии выше, чем в среднем по стране, в большинстве своем не хотят вакцинироваться специалисты невысоких квалификаций, которые наиболее важны в этой сфере для обеспечения непрерывности производственных процессов.

"В этой ситуации мы призываем население поддержать местных производителей, сделав выбор в пользу в латвийских товаров. В кризисных ситуациях для латвийских производителей очень важен патриотизм покупателей", - акцентировала Шуре.

Отвечая на вопрос об ограничениях в секторе общественного питания и их влиянии на производителей продуктов питания, Инара Шуре сказала, что в настоящее время стоп-кран в секторе общественного питания еще не сорван и вакцинированные жители по-прежнему смогут посещать рестораны.

"В настоящий момент главное - пережить зиму и преодолеть этот кризис,"