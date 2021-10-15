Все магазины Maxima будут доступны для непривитых также и в выходные

Время работы магазинов Maxima не изменилось.

Всего в различных торговых центрах Латвии работает 18 магазинов Maxima, в том числе четыре магазина формата ХХХ и четырнадцать магазинов формата ХХ.

"Все магазины Maxima в торговых центрах Латвии по-прежнему открыты для всех покупателей и в выходные дни.

Покупателям также будут доступны все группы товаров

- продукты питания, хозяйственные товары и широкий ассортимент промышленных товаров. Именно в торговых центрах расположены продуктовые магазины самого большого формата XX и XXX, что способствует социальной дистанции и позволяет покупателям покупать все необходимые товары в одном месте в безопасной среде. В настоящее время магазины Maxima имеются в 18 торговых центрах, в том числе в Риге, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Цесисе, Юрмале, Салдусе и других городах Латвии, которые ежедневно заботятся о том, чтобы любой житель Латвии мог купить товары первой необходимости в том числе и во время режима чрезвычайной ситуации", - говорит Эвия Гринберга, директор департамента торговли Maxima Latvija.

Уже сообщалось, что во время установленного правительством режима ЧС все магазины Maxima доступны для всех жителей, как вакцинированных, так и невакцинированных, независимо от формата или расположения магазинов. Чтобы заботиться о безопасности как клиентов, так и сотрудников, усилены существующие меры безопасности в магазинах Maxima и введен ряд новых мероприятий.