Рейрс: Один месяц локдауна может стоить 200 миллионов евро

Депутат Сейма Вячеслав Домбровский (Republika) просил министра пояснить, сколько бюджетных денег потребуется на месяц локдауна, на что Рейрс ответил, что не может назвать точных цифр, но ориентировочно это может стоить 200 миллионов евро.

Он пояснил, что этот вопрос должен быть связан с ситуацией в стране и больницах. Вчера было рассмотрено сообщение медицинских экспертов о расходах в случае переполнения больничных мест. Рейрс подчеркнул, что расходы могут быть около 250-300 миллионов евро, не считая потерянных жизней и отмены других медицинских услуг.

Политик добавил, что стоимость локдауна зависит и от успехов латвийской экономики в октябре и ноябре. Рейрс подчеркнул, что правительство тщательно анализирует оказываемую поддержку, чтобы она была целенаправленной. Этим занимается Министерство экономики вместе с Службой государственных доходов. Министр финансов сказал, что необходимы строгие критерии поддержки, добавив, что сумма государственной поддержки может быть до 200 миллионов.

Минфин: у Госказны достаточно средств для финансирования мер по поддержке затронутых ограничениями отраслей

В государственной казне достаточно средств для того, чтобы незамедлительно профинансировать выплату поддержки в период строгих ограничений, заявил представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

Он пояснил, что в настоящее время на счетах Госказны имеется достаточная ликвидность для обеспечения немедленного выполнения всех возможных мер поддержки, которые будут утверждены правительством.

По прогнозам Яроцкиса, скорее всего, уже в этот четверг представители министерств представят обновленные предложения о необходимых мерах поддержки рабочей группе под руководством министра финансов Яниса Рейрса. Эти предложения должны быть согласованы в рабочей группе, затем одобрены правительством, после чего Минфин вместе с Госказной обеспечат необходимое финансирование.

По словам Яроцкиса, пока невозможно сказать, сколько денег потребуется на меры поддержки, так как правительство еще не утвердило решение о локдауне на четыре недели, как и о том, в каком объеме и в каких сферах будет ограничена или приостановлена деятельность.

"Средства на непредвиденные случаи" уже увеличили ранее

5 октября на 300 млн евро уже был увеличен объем средств в программе государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи", чтобы оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить необходимое финансирование мер по сокращению и преодолению последствий распространения Covid-19.

Для программы "Средства на непредвиденные случаи" в этом году уже выделено 1,63 млрд евро. С учетом перераспределенного до 29 сентября 2021 года финансирования доступный остаток на тот момент составлял 26,8 млн евро.

В 2020 году общий объем помощи, предоставленной для смягчения последствий кризиса Covid-19, составил 1,3 млрд евро или 4,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

В соответствии с прогнозами в 2021 году размер этой поддержки может составить 3,2 млрд евро, или 10,2% ВВП.

Контекст:

С четверга, 21 октября, на четыре недели до 15 ноября в Латвии вступят в силу особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун. Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания совета по кризисному управлению в понедельник, в этот период все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, не будут работать, и будут доступны только самые необходимые услуги.