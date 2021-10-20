Почему квашеная капуста - это суперфуд?

Квашеная капуста содержит много полезных веществ, пищеварительных ферментов, витаминов групп B и К, а также кальций, железо, цинк и другие минералы. В ней много витамина С, поэтому продукт отлично подходит для профилактики простудных заболеваний и является хорошим помощником в борьбе с вирусом гриппа. В 100 граммах квашеной капусты содержится около 20 миллиграммов витамина С.

"Каждый день человеку нужен один грамм витамина С для улучшения защитных сил организма. (...) Больше всего витамина С в квашеной капусте и молодых сосновых почках.

Квашеную капусту следует есть свежей, не нужно ее варить или тушить. Если добавить лук и чеснок - она станет не только салатом, но и мощным средством для укрепления иммунитета", - рассказывает инфектолог Байба Розентале.

Натуральная молочная кислота в капусте, которая образуется во время окисления, благотворно влияет на пищеварительный тракт - подавляет образование микроорганизмов, уничтожает вирусы и бактерии, выводит токсины из организма, облегчает переваривание продукта, благотворно влияет на микрофлору кишечника и обеспечивает его нормальное функционирование.

Железо и фолиевая кислота способствуют образованию красных кровяных телец.

Квашеная капуста также содержит антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз.

В свою очередь, капустный сок предотвращает процессы гниения, благотворно влияет на желудок и стенки кишечника, помогает при запорах.

Квашеная капуста подходит для диеты, поскольку в ней нет жиров и она богата клетчаткой, которая создает чувство сытости, выводит из организма загрязнители и токсины и снижает уровень холестерина.

"Квашеная капуста - хороший продукт зимой, если ее правильно использовать и не превращать в жирную пищу. Если квашеную капусту варить или тушить, витамин С исчезает. Поэтому квашеную капусту нужно есть в свежем виде. Ее можно использовать как добавку в салатах, можно смешивать со свежими овощами. При этом квашеную капусту также можно тушить и добавлять в суп. Тогда вы сможете насладиться разными оттенками вкуса. (...) Квашеную капусту можно использовать и при диете, однако она подойдет не для любого кишечного тракта. Здесь следует подходить индивидуально", - говорит диетолог Андис Бреманис.