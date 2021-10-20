Зарплатные субсидии будут выплачивать только за привитых работников

В том числе для поддержки по обеспечению оборотных средств планируется выделить 120 млн евро в месяц, на зарплатные субсидии - 32 млн евро. Такой объем средств Минэкономики планирует выделить за период с 1 октября по 31 ноября.
Поддержку предприятия смогут получить только за тех сотрудников, которые по крайней мере начали вакцинацию от Covid-19. То же самое относится к самозанятым лицам и плательщикам патентной платы.
Поддержка не будет оказываться в следующих отраслях:
- сельское хозяйство,
- лесное и рыбное хозяйство,
- добывающая промышленность и разработка карьеров,
- обрабатывающая промышленность,
- производство электроэнергии,
- газоснабжение,
- теплоснабжение и кондиционирование воздуха,
- водоснабжение,
- утилизация отходов и санация,
- строительство,
- издательское дело,
- телекоммуникации,
- компьютерное программирование,
- консультирование и связанная с этим деятельность,
- информационные услуги.
Также для поддержки не будут квалифицироваться налогоплательщики, которые работают в таких отраслях, как
- финансы и страхование,
- отбор персонала,
- ландшафтный дизайн и содержание,
- комбинированные офисные административные услуги,
- копирование,
- подготовка документов и другая специализированная офисная деятельность,
- деятельность колл-центров,
- государственное управление и оборона,
- азартные игры,
- деятельность общественных, политических и других организаций.
Для квалификации на получение поддержки, помимо уже упомянутых требований, необходимо соответствовать следующим критериями - доходы налогоплательщика от хозяйственной деятельности в течение месяца в период с июля по сентябрь 2021 года сократились по крайней мере на 20% или на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и уменьшение доходов связано с ограничениями в хозяйственной деятельности.
Объем поддержки для работников составит 50% декларированной средней брутто-зарплаты в месяц за период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц. Работодатель будет обязан выплатить разницу между полученной поддержкой и размером зарплаты за соответствующий период.
Самозанятым, в том числе плательщикам налога с микропредприятия, будет выплачиваться 50% среднего дохода от хозяйственной деятельности или авторских гонораров в период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц.
Плательщикам патентной платы будет выплачиваться 250 евро, если в период поддержки имеется действующий патент или если патент действовал по крайней мере три месяца до объявления режима чрезвычайной ситуации.
Подать заявку на выплату поддержки в Службу госдоходов можно будет до 25 ноября и 25 декабря за предыдущий месяц.