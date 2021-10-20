Зарплатные субсидии будут выплачивать только за привитых работников

В том числе для поддержки по обеспечению оборотных средств планируется выделить 120 млн евро в месяц, на зарплатные субсидии - 32 млн евро. Такой объем средств Минэкономики планирует выделить за период с 1 октября по 31 ноября.

Поддержку предприятия смогут получить только за тех сотрудников, которые по крайней мере начали вакцинацию от Covid-19. То же самое относится к самозанятым лицам и плательщикам патентной платы.

Поддержка не будет оказываться в следующих отраслях:

сельское хозяйство,

лесное и рыбное хозяйство,

добывающая промышленность и разработка карьеров,

обрабатывающая промышленность,

производство электроэнергии,

газоснабжение,

теплоснабжение и кондиционирование воздуха,

водоснабжение,

утилизация отходов и санация,

строительство,

издательское дело,

телекоммуникации,

компьютерное программирование,

консультирование и связанная с этим деятельность,

информационные услуги.

Также для поддержки не будут квалифицироваться налогоплательщики, которые работают в таких отраслях, как

финансы и страхование,

отбор персонала,

ландшафтный дизайн и содержание,

комбинированные офисные административные услуги,

копирование,

подготовка документов и другая специализированная офисная деятельность,

деятельность колл-центров,

государственное управление и оборона,

азартные игры,

деятельность общественных, политических и других организаций.

Для квалификации на получение поддержки, помимо уже упомянутых требований, необходимо соответствовать следующим критериями - доходы налогоплательщика от хозяйственной деятельности в течение месяца в период с июля по сентябрь 2021 года сократились по крайней мере на 20% или на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и уменьшение доходов связано с ограничениями в хозяйственной деятельности.

Объем поддержки

Объем поддержки для работников составит 50% декларированной средней брутто-зарплаты в месяц за период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц. Работодатель будет обязан выплатить разницу между полученной поддержкой и размером зарплаты за соответствующий период.

Самозанятым, в том числе плательщикам налога с микропредприятия, будет выплачиваться 50% среднего дохода от хозяйственной деятельности или авторских гонораров в период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц.

Плательщикам патентной платы будет выплачиваться 250 евро, если в период поддержки имеется действующий патент или если патент действовал по крайней мере три месяца до объявления режима чрезвычайной ситуации.