Ср, 20.10.2021
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эстонский эксперт о новых ограничениях в Латвии

Зарплатные субсидии будут выплачивать только за привитых работников

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Для поддержки предпринимателей и зарплатных субсидий в условиях кризиса в месяц будет необходимо 152 млн евро, свидетельствует информация, подготовленная Министерством экономики  к внеочередному заседанию Кабинета министров в среду, 20 октября.

В том числе для поддержки по обеспечению оборотных средств планируется выделить 120 млн евро в месяц, на зарплатные субсидии - 32 млн евро. Такой объем средств Минэкономики планирует выделить за период с 1 октября по 31 ноября.

Поддержку предприятия смогут получить только за тех сотрудников, которые по крайней мере начали вакцинацию от Covid-19. То же самое относится к самозанятым лицам и плательщикам патентной платы.

Поддержка не будет оказываться в следующих отраслях:

  • сельское хозяйство,
  • лесное и рыбное хозяйство,
  • добывающая промышленность и разработка карьеров,
  • обрабатывающая промышленность,
  • производство электроэнергии,
  • газоснабжение,
  • теплоснабжение и кондиционирование воздуха,
  • водоснабжение,
  • утилизация отходов и санация,
  • строительство,
  • издательское дело,
  • телекоммуникации,
  • компьютерное программирование,
  • консультирование и связанная с этим деятельность,
  • информационные услуги.

Также для поддержки не будут квалифицироваться налогоплательщики, которые работают в таких отраслях, как

  • финансы и страхование,
  • отбор персонала,
  • ландшафтный дизайн и содержание,
  • комбинированные офисные административные услуги,
  • копирование,
  • подготовка документов и другая специализированная офисная деятельность,
  • деятельность колл-центров,
  • государственное управление и оборона,
  • азартные игры,
  • деятельность общественных, политических и других организаций.

Для квалификации на получение поддержки, помимо уже упомянутых требований, необходимо соответствовать следующим критериями - доходы налогоплательщика от хозяйственной деятельности в течение месяца в период с июля по сентябрь 2021 года сократились по крайней мере на 20% или на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и уменьшение доходов связано с ограничениями в хозяйственной деятельности.

Объем поддержки

Объем поддержки для работников составит 50% декларированной средней брутто-зарплаты в месяц за период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц. Работодатель будет обязан выплатить разницу между полученной поддержкой и размером зарплаты за соответствующий период.

Самозанятым, в том числе плательщикам налога с микропредприятия, будет выплачиваться 50% среднего дохода от хозяйственной деятельности или авторских гонораров в период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц.

Плательщикам патентной платы будет выплачиваться 250 евро, если в период поддержки имеется действующий патент или если патент действовал по крайней мере три месяца до объявления режима чрезвычайной ситуации.

Подать заявку на выплату поддержки в Службу госдоходов можно будет до 25 ноября и 25 декабря за предыдущий месяц.


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