Предприниматель возмущен требованием СГД вернуть пособие по простою

СГД проясняет ситуацию: в ходе проверки было установлено, что предприятие не соответствовало критериям получения помощи.

До пандемии у Кристапа Лусиса было 15 магазинов и одно кафе, которое позже было закрыто. Позже остановилась и работа кондитерского цеха, так как спрос упал. Предприниматель обратился за помощью в СГД, чтобы работники не остались без средств к существованию.

"Мы писали заявление о том, что это место закрыто, было указано, что оборот нулевой, и было указано, что другие структурные единицы работают.

Для тех, кто работает здесь, попросили пособие из-за простоя, на что получили позитивный ответ - всем работникам назначили пособие", -

рассказал Лусис. Пособие было выплачено через месяц.

Почти через два года СГД потребовала вернуть деньги, к тому же, не у работников, получивших его, а у предпринимателя.

"Мотивация, по которой у нас требуют вернуть пособие в том, что мы указали неправдивую информацию.

Мне такие обвинения кажутся странными, ведь в чем же неправдивая информация? В бумаге написано, что мы закрыли только эту структурную единицу, а остальные продолжают работать", - недоумевает бизнесмен.

Представитель VID Инта Вагале указывает, что одним из критериев предоставления пособия по простою было снижение оборота на 30%.

"Этот критерий - один из наиважнейших. Он касается всего предприятия, а не снижения доходов в конкретном филиале", - пояснила представитель СГД.