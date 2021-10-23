Предприниматель возмущен требованием СГД вернуть пособие по простою
Бизнесмен Кристап Лусис удивлен требованием Службы госдоходов (СГД) вернуть сумму выплаченных некоторое время назад работникам пособий по простою, сообщает передача LTV 4.studija.
Бизнесмен Кристап Лусис удивлен требованием Службы госдоходов (СГД) вернуть сумму выплаченных некоторое время назад работникам пособий по простою, сообщает передача LTV 4.studija.
СГД проясняет ситуацию: в ходе проверки было установлено, что предприятие не соответствовало критериям получения помощи.
До пандемии у Кристапа Лусиса было 15 магазинов и одно кафе, которое позже было закрыто. Позже остановилась и работа кондитерского цеха, так как спрос упал. Предприниматель обратился за помощью в СГД, чтобы работники не остались без средств к существованию.
"Мы писали заявление о том, что это место закрыто, было указано, что оборот нулевой, и было указано, что другие структурные единицы работают.
рассказал Лусис. Пособие было выплачено через месяц.
Почти через два года СГД потребовала вернуть деньги, к тому же, не у работников, получивших его, а у предпринимателя.
Мне такие обвинения кажутся странными, ведь в чем же неправдивая информация? В бумаге написано, что мы закрыли только эту структурную единицу, а остальные продолжают работать", - недоумевает бизнесмен.
Представитель VID Инта Вагале указывает, что одним из критериев предоставления пособия по простою было снижение оборота на 30%.
Предприниматель решил бороться. "Мы обжаловали это решение у генерального директора СГД и сейчас ждем ее мнения и решения". Однако, Лусис - не единственный, кто попал в такую ситуацию.