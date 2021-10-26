Видео ⟩ Десятки стюардесс разделись в центре Рима в знак протеста

В прошлую среду, 20 октября, примерно 50 бывших сотрудниц Alitalia поучаствовали в акции. Девушки выстроились рядами на городской площади Капитолия на одноименном холме. Сперва они положили свои сумки на землю, а после одновременно сняли верхнюю одежду и туфли на каблуке.
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В знак протеста против массовых увольнений бортпроводницы простояли босиком в нижнем белье молча несколько минут. Вскоре они собрали свои вещи и в голос выкрикнули: "Мы - Alitalia!"
Авиакомпания ITA, которая заняла место обанкротившейся Alitalia, нанимает на работу менее трех из десяти тысяч сотрудников бывшего перевозчика. Официальные представители профсоюзов заявляют, что те, кого взяли на работу в ITA, будут получать зарплату намного меньше. Они также требуют от властей продлить пособия по безработице - до пяти лет.