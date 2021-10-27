Бывшее здание Go Planet будет продано на аукционе

Недвижимость состоит из одного земельного участка площадью в 1,5656 гектар и здания для семейного отдыха площадью в 15 025,2 квадратных метра.

Владелец недвижимости - SIA Ladeko. Оценочная стоимость имущества - 4 902 000 евро, а шаг аукциона - 50 000 евро. Цена имущества не облагается налогом на добавленную стоимость.

Ladeko закрыла Go Planet в июле 2014 года в связи с работами по модернизации и реконструкции. В 2015 году был закончен проект и начались переговоры о начале перестройки центра со строительными компаниями. Открытие было запланировано на конец 2016 года, но центр так и не был открыт.