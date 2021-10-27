Ср, 27.10.2021
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Оксана, работница DEPO

Бывшее здание Go Planet будет продано на аукционе

Здание Go Planet ФОТО: LETA

Бывшее здание развлекательного центра Go Planet по адресу Гунара Астрас 2B в Риге выставлено на торги. Начальная цена имущества на первом аукционе - 4,902 миллиона евро. Об этом сообщает судебный исполнитель Юрис Вилдауа в официально издании Latvijas Vēstnesis.

Недвижимость состоит из одного земельного участка площадью в 1,5656 гектар и здания для семейного отдыха площадью в 15 025,2 квадратных метра.

Владелец недвижимости - SIA Ladeko. Оценочная стоимость имущества - 4 902 000 евро, а шаг аукциона - 50 000 евро. Цена имущества не облагается налогом на добавленную стоимость.

Ladeko закрыла Go Planet в июле 2014 года в связи с работами по модернизации и реконструкции. В 2015 году был закончен проект и начались переговоры о начале перестройки центра со строительными компаниями. Открытие было запланировано на конец 2016 года, но центр так и не был открыт.

Ladeko была основана в 2003 году, с основным капиталом в 12 957 600 евро. Ladeko в 2020 году работала с оборотом в 27 837 евро и получила прибыль в размере 1 368 712 евро.


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