Чт, 28.10.2021
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Марис Мичеревскис, депутат Сейма

Более обширные края имеют больший потенциал для привлечения инвестиций

ФОТО: Пресс-фото

Оглядываясь на первые сто дней после вступления реформы самоуправлений в силу, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития 22 октября пригласило на дискуссию в самоуправление Айзкраукльского края, чтобы поговорить о предоставляемых реформой возможностях, вызовах и первых результатах. В дискуссии участвовал советник министра охраны окружающей среды и регионального развития по вопросам самоуправлений и регионального развития Мадар Ласманис, руководитель Айзкраукльского самоуправления Леон Лидумс, а также представители негосударственных организаций и предприниматели.

В начале дискуссии Мадар Ласманис подчеркнул цель административно-территориальной реформы, которая, во-первых, состояла в том, чтобы создать лучшие предпосылки для развития краёв, во-вторых, в создании более эффективной управленческой структуры в самоуправлениях и, в третьих, чтобы сэкономить ресурсы в административном секторе. Министерство считает, что реформа предоставило самоуправлениям платформу, в свою очередь обязанность новой местной власти – полноценно её использовать с целью содействия повышению качества жизни жителей самоуправления и рационального использования ресурсов самоуправления.

Председатель Айзкраукльской краевой думы Леон Лидумс указал, что результатом объединения шести сравнительно равных краёв в один Айзкраукльский край стало обретение преимуществ для развития все территории. Например, реформа дала возможность использовать всю общую территорию края для проектов инвестиционного развития, так как город Айзкраукле и прилегающие территории недостаточно велики для проектов такого масштаба.

«В результате объединения мы стали более интересны друг другу – у нас есть возможность для правого берега Даугавы познакомиться с левым берегом, и наоборот, чтобы мы могли получить понимание и аргументацию для последующих решений. В целях развития бизнеса мы интересны географическим расположением, хорошей инфраструктурой транзитных дорог, разнообразием видов предпринимательской деятельности и культурной историей. Мы вместе, вовлекая общественность, можем стать сильным, динамичным краем. Для этого единственно нужно быть готовыми рисковать, отступать от стандартного мышления», – характеризует новые возможности Леон Лидумс.

Образ будущего Айзкраукльского края – это творческие города и заселенные поля

В результате создания в Айзкраукльском крае структуры самоуправления экономия, возникшая по причине уменьшенного количества должностей в законодательной власти, достигает 243 195 евро в год, а остальные позиции экономии можно будет оценить уже только в рамках нового бюджета.

Как указал Лидумс, прежде между краями наблюдались большие различия в устанавливаемых размерах поддержки для жителей. О части пособий ещё идут дискуссии, например, пособие на питание в образовательных учреждениях, а депутаты договорились о пособии при рождении ребёнка в размере 250 евро, о пособии для политически репрессированных лиц в размере 50 евро в год.

Сферой образования, как рассказал Лидумс, уже занимался предыдущий состав самоуправления – в Айзкраукле три школы объединены одну, а председатель самоуправления признаёт, что из всех шести средних школ края четыре находятся вблизи друг друга и фактически являются конкурирующими. Вместе с тем в будущем следует взвесить, не стоит ли установить для каждой специализацию, нужно ли будет какой-нибудь квалифицироваться на статус государственной гимназии.

Исследование нужд предпринимателей открывает новые возможности для уравновешенного развития края

Как признала предприниматель Ингуна Грандане, работающая в сфере общественного питания, то в новом крае возможностей больше, если сравнивать с каждым маленьким краем. Небольшие предприниматели имеют более обоснованные надежды, что могут войти большие инвестиции, которые позволят расти и развиваться существующим малым предпринимателям на фоне этих вновь созданных предприятий. Предприниматель указала на проблему человеческих ресурсов и необходимость побуждать совершать поездку к месту работы об более отдалённых мест, что означает, что нужны улучшения общественного транспорта и качества дорог.

Руководитель самоуправления признаёт, что для большей мобильности трудовых ресурсов были бы нужны хорошие дороги, особенно в южном направлении, в сообщении с Эрбергом и Неретой. Также Лидумс указал на развитие фонда жилых домов, например, начат проект в Кокнесе, и самоуправление будет поддерживать такие проекты, в которых жители будут иметь возможность арендовать современные квартиры.

Анта Тейване, руководитель Дома культуры Айзкраукле, которая каждый день работает с организациями негосударственного сектора, указала, что различная идентичность края, включающая и Видземе, и Селию, – это настоящее богатство вновь образованного края. В объединении с городом Айзкраукле как индустриальный центром, культурно-историческими городами края и сильными традициями культуры и туризма в крае можно создать хорошее культурное предложение. Анта Тейване отметила инициативу и вклад обществ. Например, в Селии самоуправление Яунелгавы делегировало обществу туристическую функцию. Также Тейване считает, что было бы необходимо создать центр общественных ресурсов, где пересекались бы предпринимательство, негосударственный сектор и идеи сферы культуры. Тако центр послужил бы и неформальным местом встреч для идей, ибо нередко общественникам нужна методическая поддержка, ободрение и возможности обмена идеями.

Всю дискуссию можно посмотреть на аккаунтах Министерства охраны окружающей среды и регионального развития в социальных сетях «Youtube»

О кампании «Вместе мы можем больше!»

Прошли сто дней, как в Латвии вступила в силу административно-территориальная реформа. В результате реформы во многих муниципалитетах в настоящее время происходят значительные изменения, поэтому Министерство охраны окружающей среды и регионального развития запускает информационную кампанию «Вместе мы можем больше!», чтобы оглянуться на то, что уже сделано, и рассеять связанные с реформой мифы. В ходе кампании министерство приглашает самоуправления к участию в дискуссиях. На домашней интернет-странице кампании www.varamvairak.lv можно заполнить тест «Молчун, деятель или диванный эксперт?», чтобы выяснить, насколько люди заинтересованы участвовать в жизни самоуправления и каковы реальные возможности сотрудничества.


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