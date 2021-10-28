Более обширные края имеют больший потенциал для привлечения инвестиций

Образ будущего Айзкраукльского края – это творческие города и заселенные поля

В результате создания в Айзкраукльском крае структуры самоуправления экономия, возникшая по причине уменьшенного количества должностей в законодательной власти, достигает 243 195 евро в год, а остальные позиции экономии можно будет оценить уже только в рамках нового бюджета.

Как указал Лидумс, прежде между краями наблюдались большие различия в устанавливаемых размерах поддержки для жителей. О части пособий ещё идут дискуссии, например, пособие на питание в образовательных учреждениях, а депутаты договорились о пособии при рождении ребёнка в размере 250 евро, о пособии для политически репрессированных лиц в размере 50 евро в год.

Сферой образования, как рассказал Лидумс, уже занимался предыдущий состав самоуправления – в Айзкраукле три школы объединены одну, а председатель самоуправления признаёт, что из всех шести средних школ края четыре находятся вблизи друг друга и фактически являются конкурирующими. Вместе с тем в будущем следует взвесить, не стоит ли установить для каждой специализацию, нужно ли будет какой-нибудь квалифицироваться на статус государственной гимназии.

Исследование нужд предпринимателей открывает новые возможности для уравновешенного развития края

Как признала предприниматель Ингуна Грандане, работающая в сфере общественного питания, то в новом крае возможностей больше, если сравнивать с каждым маленьким краем. Небольшие предприниматели имеют более обоснованные надежды, что могут войти большие инвестиции, которые позволят расти и развиваться существующим малым предпринимателям на фоне этих вновь созданных предприятий. Предприниматель указала на проблему человеческих ресурсов и необходимость побуждать совершать поездку к месту работы об более отдалённых мест, что означает, что нужны улучшения общественного транспорта и качества дорог.

Руководитель самоуправления признаёт, что для большей мобильности трудовых ресурсов были бы нужны хорошие дороги, особенно в южном направлении, в сообщении с Эрбергом и Неретой. Также Лидумс указал на развитие фонда жилых домов, например, начат проект в Кокнесе, и самоуправление будет поддерживать такие проекты, в которых жители будут иметь возможность арендовать современные квартиры.

Анта Тейване, руководитель Дома культуры Айзкраукле, которая каждый день работает с организациями негосударственного сектора, указала, что различная идентичность края, включающая и Видземе, и Селию, – это настоящее богатство вновь образованного края. В объединении с городом Айзкраукле как индустриальный центром, культурно-историческими городами края и сильными традициями культуры и туризма в крае можно создать хорошее культурное предложение. Анта Тейване отметила инициативу и вклад обществ. Например, в Селии самоуправление Яунелгавы делегировало обществу туристическую функцию. Также Тейване считает, что было бы необходимо создать центр общественных ресурсов, где пересекались бы предпринимательство, негосударственный сектор и идеи сферы культуры. Тако центр послужил бы и неформальным местом встреч для идей, ибо нередко общественникам нужна методическая поддержка, ободрение и возможности обмена идеями.

Всю дискуссию можно посмотреть на аккаунтах Министерства охраны окружающей среды и регионального развития в социальных сетях «Youtube»

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