Видео ⟩ Манукян стал гостем "Что было дальше?" и станцевал под Бузову

Выпуск еще не вышел в эфир, но фрагмент уже доступен на YouTube.

До отношений с Ольгой Бузовой о Давиде Манукяне знало не много людей. Но сейчас молодой человек один из самых обсуждаемых российских знаменитостей.

Бывший возлюбленные с по очереди вспоминают друг о друге в различных интервью и передачах. Во время YouTube-шоу "Что было дальше?" тоже прозвучали шутки про исполнительницу хита "Мало половин". В какой-то момент Даве предложили станцевать под трек "Водица", что он и сделал.

Напомним, несколько месяцев назад Манукян заменил Ольгу Бузова на съемочной площадке проекта "Дом-2" в качестве ведущего. О личной жизни сейчас Дава старается не говорить, но в Сети появились слухи, что у блогера роман с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Кроме того, говорят, что именно он станет очередным героем шоу "Холостяк" на ТНТ.

Ранее блогер стал гостем YouTube-шоу "Небабские истории". Во время беседы он рассказал о травле после расставания и о том, что произошло между возлюбленными на самом деле.