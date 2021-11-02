Глава СГД: С обеспечением поддержки только вакцинированным работникам проблем не будет

В передаче "Сегодняшний вопрос" Яунземе отметила, что у СГД есть опыт в коммуникации между сферами для получения необходимой информации. "Во время пандемии госуправление научилось очень хорошо сотрудничать и получать информацию из различных баз данных.

Принимая во внимание, что зарплатные субсидии Covid-19 будут выделены только вакцинированным сотрудникам, Яунземе прогнозирует, что с получением информации проблем не будет. "Мы поддерживаем контакт и с Национальной службой здравоохранения, так что это дело нам точно не доставит проблем", - указала Яунземе.

Она также отметила, что вся актуальная информация оценивается в момент получения заявки. Она выразила надежду, что работодатель, подавая заявку, "будет знать", для каких лиц можно эти зарплатные субсидии попросить.

"Если не будет знать, то, конечно, мы будем теми, кто скажет да или нет, и предприниматель получит ответ", - сказала Яунземе.

Процесс подачи заявок пока не начался, так как ожидается подтверждение от Еврокомиссии. Яунземе указала, что процесс может занять до трех недель. Как только Еврокомиссия поддержит разработанную правительством модель поддержки, подача заявок будет открыта.