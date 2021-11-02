В Даугавпилсской больнице лечат заразившегося Covid-19 младенца

В данный момент в медучреждении больше всего пациентов в возрасте от 70 до 80 лет - 69. Еще 64 пациента - в возрасте от 60 до 70 лет, 47 - в возрасте от 50 до 60 лет, 36 - в возрасте от 80 до 90 лет, 20 - в возрасте от 40 до 50 лет, десять - в возрасте от 30 до 40 лет. В больницу также попали пять человек старше 90 лет и два пациента в возрасте от 18 до 30 лет.