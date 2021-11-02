В Даугавпилсской больнице лечат заразившегося Covid-19 младенца
В Даугавпилсской региональной больнице сейчас проходит лечение заразившийся Covid-19 младенец, сообщает агентство LETA.
В Даугавпилсской региональной больнице сейчас проходит лечение заразившийся Covid-19 младенец, сообщает агентство LETA.
С 29 октября по 1 ноября в больнице лечились 254 пациента с Covid-19, 143 из них - жители Даугавпилса. Всего за эти дни были госпитализированы 66 пациентов с Covid-19, а выписаны - 47.
Состояние 21 пациента характеризуется как тяжелое.
В конце прошлой недели в больнице умерли 12 пациентов с Covid-19 в возрасте от 49 до 86 лет.
В данный момент в медучреждении больше всего пациентов в возрасте от 70 до 80 лет - 69. Еще 64 пациента - в возрасте от 60 до 70 лет, 47 - в возрасте от 50 до 60 лет, 36 - в возрасте от 80 до 90 лет, 20 - в возрасте от 40 до 50 лет, десять - в возрасте от 30 до 40 лет. В больницу также попали пять человек старше 90 лет и два пациента в возрасте от 18 до 30 лет.
Коронавирусом заразились и 73 работника Даугавпилсской региональной больницы, а семеро находятся на самоизоляции в статусе контактных лиц.