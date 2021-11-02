Будут расширены возможности вакцинации в Латгале

Планируется, что с 5 по 7 ноября в Резекне и Даугавпилсе начнут работать четыре вакцинационных автобуса. По словам министра, этот подход планируется использовать не только в Латгале, но и в Селии - в Екабпилсе.

Также со вторника, 2 ноября, в Резекне открыт дополнительный пункт вакцинации с двумя бригадами. С 1 по 9 ноября в Лудзенском крае состоится 21 выездная вакцинация в 21 волости.

Планируется также выездная вакцинация в Аугшдаугавском и Прейльском краях в предстоящие выходные и выездная вакцинация отдельно для пожилых людей.

В ходе выездной вакцинации в Краславском крае в минувшие выходные прививки получили 627 человек.

Выездная вакцинация в Резекне

Чтобы увеличить охват вакцинацией в Резекне, будет проводиться выездная вакцинация в микрорайонах, а также готовится специальный выпуск муниципального информационного бюллетеня, посвященный Covid-19, рассказал во вторник журналистам мэр города Александр Барташевич ("Согласие").

Он признал, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Латгале и Резекне серьезная, и только 41% населения города вакцинировано, чего явно недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

Заболеваемость увеличивает нагрузку на больницы, и в Резекненской больнице койки для пациентов с Covid-19 составляют более трети общего числа. "85 коек - это максимум, который мы можем выделить этим больным", - подчеркнул Барташевич.

Он также сообщил, что у него нет информации о том, что в морге городской больницы не хватает мест и следует искать решения для увеличения вместимости морга.

По словам Барташевича, количество вакцинаций, проводимых в городе, в последнее время значительно увеличилось. В целом в Резекне введено 34 000 доз вакцины от Covid-19, в том числе 7 000 в октябре. Открыт новый пункт вакцинации в помещениях предприятия Rēzeknes namsaimnieks, а при необходимости самоуправление откроет еще один пункт вакцинации в социальной службе.

Также будет приспособлен автобус для выездной вакцинации в микрорайонах города, который может приступить к работе уже на этой неделе, охватывая также Резекненский край.