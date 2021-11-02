Оборот группы предприятий Lido упал почти на 50%, убытки возросли в несколько раз

При этом само предприятие Lido в прошлом году работало с оборотом 25,94 млн евро, что на 41,7% меньше, чем годом ранее, а убытки компании снизились на 21,4% и составили 2,005 млн евро.

Доходы концерна в Эстонии в 2020 году составили 4,64 млн евро, что на 48,3% меньше, чем годом ранее, в то время как в Германии группа получила выручку в размере 2983 евро - полностью от оптовых продаж. В 2019 году выручка группы от предоставления услуг в Германии составила 846 679 евро.

Почему?

Согласно отчету руководства группы, прошлый год был сложным для Lido, в том числе на развитие концерна повлиял глобальный кризис в связи с распространением Covid-19.

Как отмечается в отчете руководства, после отмены антиковидных ограничений летом 2020 года, когда с возобновлением работы ресторанов оборот начал восстанавливаться, на складе материнской компании концерна вспыхнул пожар, в результате которого пострадала часть продовольственного производства.

В короткие сроки была получена выплата страхового возмещения, и в сентябре 2020 года пищевой комбинат материнской компании возобновил работу в полном объеме, обеспечив полный спектр продукции на местном рынке и полностью возобновив поставки дочерним компаниям в Эстонии.

Задачи

В отчетном году основной задачей группы стало быстрое развитие проекта доставки еды как в Латвии, так и в Эстонии, которое смогло бы частично компенсировать концерну сокращение оборота из-за ввода государством ограничений в связи с коронавирусом.

По состоянию на конец 2020 года в группе были трудоустроены 1106 человек, что на 18% меньше, чем годом ранее. Как поясняется в отчете руководства, сокращение количества сотрудников связано с распространением Covid-19, которое существенно ограничивает развитие Lido.

Продажа Германии - снова убытки

В прошлом году была достигнута договоренность о продаже немецкой дочерней компании Kirsons GmbH. В результате продажи, включая передачу обязательств дочерней компании материнской компании, возникли убытки в размере 346 000 евро.

Чтобы обеспечить положительный денежный поток, группа активно участвовала в разработанных Латвией и Эстонией программах поддержки: получила поддержку на выплату пособий сотрудникам в связи с простоями, субсидии на заработную плату сотрудников, занятых неполный рабочий день, также использовала возможность продления срока уплаты налогов до трех лет и, с учетом резкого снижения оборота, поддержку на обеспечение оборотных средств.

Год 2021-й

Среди важнейших задач группы в 2021 году - необходимость сосредоточиться на проектах по доставке еды, оперативно развивать розничные торговые сети для существующих клиентов с одновременным привлечением новых клиентов и совершенствовать оптовый рынок.

Руководство компании также напоминает, что в этом году произошли изменения в составе акционеров Lido, которые, по мнению руководителей компании, откроют дополнительные возможности для развития предприятия.