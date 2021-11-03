Это будет испытанием. Спортивные клубы - о работе после 15 ноября

Он сказал, что на состоявшейся в среду встрече представителей отрасли с ответственными лицами Министерства здравоохранения прозвучало, что после 15 ноября, когда планируется снять особо строгие ограничения в связи с распространением Covid-19, спортивные клубы смогут работать в том же "зеленом" режиме, что и до локдауна. Это означает, что тренироваться и работать в них смогут только лица с действующим сертификатом о вакцинации Covid-19 или перенесенном заболевании.

Одновременно как минимум до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января следующего года останется в силе требование о предоставлении не менее 15 квадратных метров на одного посетителя, а также ограничение времени работы. По-прежнему после 15 ноября в выходные и праздничные дни не смогут работать клубы, расположенные в торговых центрах и не имеющие отдельного входа, так как во время режима чрезвычайного положения и после 15 ноября будут работать только магазины товаров первой необходимости.

По словам Кузнецова, в большинстве компаний отрасли на данный момент вакцинировано 95-100% сотрудников.

В то же время он признал, что отрасль потеряла много специалистов во время кризиса Covid-19: по оценкам ассоциации, в настоящее время примерно 30% тренеров могут работать в так называемой серой зоне.

"Есть те, кто занимается спортом либо в парках, либо в спортзалах с занавешенными окнами, где определенно не идет речи о соблюдении требований эпидемиологической безопасности. Кризис Covid-19, к сожалению, внес свой вклад в теневую экономику в нашей отрасли", - сказал Кузнецов. Кроме того, он указал на то, что в результате кризиса некоторые клубы закрылись насовсем.

По словам Кузнецова, во время действия нынешнего периода ограничений отрасль по крайней мере может вести нормальную дискуссию с государством. Однако он замечает: "В целом мы ни в один момент еще не могли вздохнуть с облегчением. Мы все время держим голову под водой, теперь всплыли глотнуть воздуха, но дальнейшее будет очередным испытанием".

Между тем региональный менеджер Lemon Gym в Латвии Евгений Беляков сообщил: деятельность спортивных клубов "пошла в гору", потому что осень и зима - самые востребованные сезоны в работе фитнес-залов, однако жесткие ограничения снова остановили этот медленный рост. "Увидим, что будет после 15 ноября. Надеемся, что в дальнейшем сможем работать без перерывов", - сказал Беляков.

По его словам, в настоящее время все сотрудники и тренеры Lemon Gym имеют действующие сертификаты Covid-19. В то же время примерно 30% сотрудников и тренеров решили не продолжать работать в Lemon Gym из-за необходимости вакцинации.

Говоря о клиентах, Беляков заметил, что до сих пор с негативным результатом теста в клубе занималось не более 5% от общего числа посетителей, большинство же предъявляло сертификат. По этой причине Lemon Gym не прогнозирует увеличения потока клиентов после 15 ноября, однако планирует открыть все шесть клубов сети.