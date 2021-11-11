Чтобы лучше работалось: в Латвии компания оборудует для сотрудников домашние офисы

"Мы уже давали сотрудникам возможность обустроить свой домашний офис, предложив брать из офиса компьютерные мониторы и покупать различную офисную мебель за символическую плату, – говорит Айя Бите-Озере, руководитель отдела персонала Tele2. – С учетом различных обстоятельств, в том числе нашего решения продолжать работать в гибком графике и после пандемии, мы поняли, что мы должны продолжать помогать работникам обустраивать свое жилье так, чтобы оно было пригодно для работы из дома в долгосрочной перспективе. Например, за последний год работу в Tele2 начали около 100 сотрудников, которые фактически не работали в офисе ни одного дня, что еще раз доказывает, насколько важно сейчас создать подходящие условия для работы из дома".

Как отмечают на предприятии, благополучие сотрудников в нынешних обстоятельствах является сложной проблемой для любого предприятия, поскольку преимущества, которые сотрудник мог бы получить, работая в офисе, не всегда могут быть обеспечены дома.

"Предприятия часто думают о том, как обеспечить наилучшие условия для клиентов - чтобы предлагаемый продукт или услуга были наивысшего качества, чтобы обслуживание клиентов было безупречным. Точно так же следует думать о работниках - как о внутренних клиентах, для которых мы обеспечиваем лучшие услуги и обслуживание. Например, поколение миллениалов в социальных сетях чувствует себя как рыба в воде и привыкло к цифровым технологиям и их возможностям. Конечно, они ожидают, что работодатель предоставит им аналогичный пользовательский опыт в отношении цифровой рабочей среды", – признает А. Бите-Озере.

Офисные работники Tele2 работают удаленно с середины марта 2020 года. Адаптация к новым условиям произошла в течение суток, так как сотрудники предприятия имели все необходимое технологическое обеспечение для выполнения рабочих обязанностей из дома. Всего в Tele2 около 370 сотрудников, половина из которых работает в офисе.