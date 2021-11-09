Жизнь после 15 ноября: как будут работать магазины и торговые центры

Так, без ковид-сертификата будут доступны торговые услуги в помещениях, если общая площадь публично доступных посетителям помещений не превышает 1500 квадратных метров и есть отдельный вход. Смогут работать продовольственные магазины, магазины медицинских товаров и оптики, магазины по продаже кормов для животных, места продажи прессы и магазины по продаже средств гигиены.

В таких торговых местах, за исключением аптек, необходимо установить максимальное число посетителей, чтобы обеспечить не более 25 кв. м публично доступного пространства на человека. В свою очередь аптеки, осуществляющие вакцинацию против Covid-19 или выдающие сертификаты тестирования, должны обеспечить не более 15 кв. м на человека.

Кроме того, в "красном режиме" продолжат работать автозаправки, кассы автовокзалов и железнодорожных вокзалов, в которых продаются билеты только на внутренние маршруты, а также рынки и уличные торговые места. На открытой территории как продавцам, так и покупателям необходимо носить маски для лица.

В свою очередь в "зеленом режиме", или с ковид-сертификатом, торговые услуги можно будет предоставлять в любом торговом месте в помещении, обеспечив не менее 15 кв. м на посетителя и используя маски, закрывающие рот и нос.

Во всех торговых местах число корзин, колясок или закупочных сумок не должно превышать максимально допустимого числа посетителей.

Места торговли и предоставления услуг могут работать с 6 до 21 часа, за исключением магазинов товаров первой необходимости, которые могут работать без ограничения времени.

На время режима ЧС запрещена организация уличной торговли - например, ярмарок, рождественских базарчиков и т. д.

В свою очередь по выходным и праздничным дням запрещено предоставление услуг в торговых центрах площадью более 1500 кв. м, в которых минимум пять магазинов, за исключением ранее упомянутых мест по продаже товаров первой необходимости и предоставления услуг первой необходимости.

В то же время в торговых центрах в выходные и праздничные дни будет разрешена работа магазинов, имеющих отдельный вход и способных обеспечить отделение потока посетителей от мест общего пользования торгового центра.

При этом удаленную выдачу товаров в магазинах, работающих в эпидемиологически безопасной среде нужно организовать, обеспечив отдельный поток посетителей, полностью отделенный от предоставляемых в "зеленом режиме" услуг торговли и через отдельный вход, или же выдавая товар за пределами помещений.