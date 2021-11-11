Чт, 11.11.2021
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Линард Муциньш, председатель правления RAKUS

Какой страна будет через полвека: состоится конференция "Латвия 2070"

Флаги Латвии ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

В следующий вторник, 16 ноября, состоится организованная Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK) конференция "Латвия 2070", на которой эксперты разных областей представят футурологический взгляд на то, какой Латвия будет через полвека, сообщили в LTRK.

Как отмечает организация, цель конференции - заставить общество и политиков задуматься о мире, в котором будут жить будущие поколения, и о том, как на него можно повлиять сегодня.

В ходе конференции будет представлено видение экспертов о том, какой может быть Латвия в 2070 году. Оно было разработано в ходе открытых дискуссий в двух рабочих группах - академической под руководством предпринимателя и члена совета LTRK Гирта Рунгайниса и предпринимательской, которая работала под руководством профессора Латвийского университета Марциса Аузиньша.

В конференции, которая пройдет в здании LTRK с 10:00 до 12:30, примут участие президент LTRK Айгар Ростовскис, Марцис Аузиньш, Гирт Рунгайнис, член правления ООО FIDEA Гундар Куликовскис, директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, директор департамента обслуживания клиентов ООО Tele2 Марита Романовска и заместитель директора по вопросам государственного управления Госканцелярии Инита Пауловича.

LTRK приглашает следить за конференцией в онлайн-режиме на сайте мероприятия www.latvija2070.lv. После конференции можно будет взять интервью у экспертов и лично, и в удаленном формате - для этого необходимо заранее подать заявку по электронной почте kristine.stepina@ltrk.lv или позвонив по номеру 29250261.


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