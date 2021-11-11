Чт, 11.11.2021
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AB City получила в собственность 50,93% акций Olainfarm

Farmācijas kompānija AS "Olainfarm". ФОТО: Olainfarm

AB City, головное предприятие группы Repharm, на основе прямого и косвенного участия получило в собственность 7 174 218 акций "Olainfarm", что составляет 50,93% акций предприятия с правом голоса, говорится в сообщении Olainfarm бирже Nasdaq Riga.

В целом у Olainfarm 14 085 078 акций с правом голоса.

В заявлении сообщается, что AB City напрямую контролирует 2 829 349 акций предприятия (20,09%), косвенно - 4 344 869 акций (30,84%).

Как сообщалось, 8 ноября AB City начала обязательный выкуп акций Olainfarm, цена одной акции составляет 9,26 евро.

Предложение об обязательном выкупе акций будет действовать до 7 декабря, а результаты будут объявлены 14 декабря и в этот же день будут произведены расчеты.

Обязательный выкуп акций был объявлен в связи с тем, что 14 октября акционеры "Olainfarm" приняли решение о выводе акций с регулируемого рынка.

Оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 122,157 млн евро, прибыль - 9,478 млн евро.

Olainfarm занимается производством готовых лекарств, фармацевтических препаратов, пищевых добавок, химических веществ и активных фармацевтических ингредиентов. Крупнейшим акционером Olainfarm является предприятие Olmafarm (42,56%), которое в равных долях принадлежит наследницам Валерия Малыгина - Ирине Малыгиной, Анне Эмилии Малыгиной и Нике Савельевой. Акции Olainfarm котируются в официальном списке Nasdaq Riga.


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