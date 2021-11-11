AB City получила в собственность 50,93% акций Olainfarm

В целом у Olainfarm 14 085 078 акций с правом голоса.

В заявлении сообщается, что AB City напрямую контролирует 2 829 349 акций предприятия (20,09%), косвенно - 4 344 869 акций (30,84%).

Как сообщалось, 8 ноября AB City начала обязательный выкуп акций Olainfarm, цена одной акции составляет 9,26 евро.

Предложение об обязательном выкупе акций будет действовать до 7 декабря, а результаты будут объявлены 14 декабря и в этот же день будут произведены расчеты.

Обязательный выкуп акций был объявлен в связи с тем, что 14 октября акционеры "Olainfarm" приняли решение о выводе акций с регулируемого рынка.

Оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 122,157 млн евро, прибыль - 9,478 млн евро.