Работа "по удаленке" из-за границы: насколько Латвия привлекательна?
Прогнозы о доступности высококвалифицированной рабочей силы в Латвии в будущем не радуют, пишет Diena.
Прогнозы о доступности высококвалифицированной рабочей силы в Латвии в будущем не радуют, пишет Diena.
Чтобы решать проблему дефицита уже сейчас, работодатели стали активнее искать зарубежных специалистов, и хорошим подспорьем в этом является удаленная работа, которая для многих предприятий уже стала обыденностью.
В Латвии растет число работников, которые работают удаленно из-за рубежа. Однако насколько страна привлекательна для таких трудовых отношений?
"Важно, чтобы правовые акты Латвии облегчали, а не усложняли этот процесс. Действующее правовое регулирование ориентировано на иностранцев, которые работают и постоянно проживают в Латвии, нередко препятствуя пониманию процедур, которые необходимо выполнить работодателю и работнику, начиная удаленные рабочие отношения", - комментирует ситуацию руководитель общества "С мировым опытом - в Латвии" Янис Крейлис.
Общество уже сотрудничает с представителями правительства по вопросам правового регулирования удаленной работы, чтобы облегчить и упорядочить эти процессы в Латвии. Это ряд аспектов, касающихся разрешений на работу, введения э-резидентства, социальной защиты и уплаты налогов.