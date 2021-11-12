Latvijas dzelzceļš построит второй путь на участке Саркандаугава - Зиемельблазма

В ходе модернизации будет уложен и электрифицирован второй путь на участке Мангали - Зиемельблазма, модернизирована система устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также построены пешеходный туннель на станции Мангали и пешеходный мост у железнодорожного переезда на улице Эзера.

Модернизация железнодорожного участка Саркандаугава - Зиемельблазма проводится в рамках проекта "Модернизация участка Саркандаугава - Мангали - Зиемельблазма Рижского железнодорожного узла".

Первые строительные работы уже начались на станции Мангали, а выполняет их Belam-Leonhard Weiss, тогда как надзор за строительством осуществляет SIA Firma L4.

В ходе реализации проекта модернизации Рижского железнодорожного узла на участке Саркандаугава - Мангали - Зиемельблазма будут увеличены пропускная способность и емкость, повысятся эффективность и качество повседневной работы по организации движения поездов, а также безопасность и надежность движения. Одновременно будет снижен риск загрязнения окружающей среды и улучшены качество жизни, мобильность и безопасность населения.