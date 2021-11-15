airBaltic, СГД, спасатели: кто уже потерял работу из-за отсутствия сертификата

С учетом большого процента вакцинированных сотрудников в СГД выполнение функций учреждения не будет существенно нарушено. Уже сегодня все клиенты могут получить услуги налогового администрирования удаленно.

Один человек отстранен от работы в Госконтроле

Как сообщили LETA в агентстве, из 157 человек, работающих в Государственном контроле, из-за нежелания пройти вакцинацию отстранен был один.

Как пояснили представители госконтроля, отстранение сотрудника в целом не помешает дальнейшему выполнению функций учреждения, т.к. он выполнял вспомогательные функции.

В то же время в Госконтроле был другой сотрудник, который, узнав о требованиях к вакцинации в госсекторе, преждевременно покинул учреждение.

В крупнейших органах внутренних дел из-за невакцинации отстранены 63 человека

26 сотрудников были уволены из полиции, 20 - из Государственной погранслужбы, 17 - из Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Пресс-секретарь VUGD Агрита Витола сообщила LETA, что более 92,4% сотрудников службы вакцинированы.

Информация, собранная VUGD, показывает, что 17 среди отстраненных работников было 14 должностных лиц и 3 сотрудника.

В VUGD вакцинацию не начали 222 сотрудника. Из них у 79 есть сертификат о выздоровлении, остальные 143 человека не выполняют свои обязанности по причине отсутствия на работе - нетрудоспособности или ухода за детьми.

В Лиепае из-за непривитых шоферов будут отменены отдельные автобусные рейсы

Из-за непривитых водителей будет нарушено выполнение автобусных маршрутов и рейсов в Лиепае, сообщили в Лиепайском муниципальном агентстве Liepājas sabiedriskais transports.

Пассажиры должны учитывать, что некоторые автобусные маршруты и рейсы не будут выполняться, пока не будет найдено решение. Упор будет сделан на большие автобусы.

Часть водителей автобусов AS Liepājas autobusu parks еще не приступила к вакцинации и в соответствии с постановлением Кабинета министров будет отстранена от выполнения своих обязанностей. В компании также есть водители автобусов, которые находятся на больничном.

За изменениями в расписании движения автобусов пассажиры могут следить на сайте www.liepajastransports.lv в разделе "Расписание маршрутов", где информация будет регулярно обновляться по мере ее предоставления перевозчиком.

Агентство также предлагает пассажирам следить за движением ожидаемого транспортного средства в разделе "Карта в реальном времени" на сайте www.liepajastransports.lv, чтобы убедиться, что рейс начался и выполняется.

Никаких изменений в движении трамваев не ожидается, потому что оператор трамваев в городе SIA Liepājas tramvajs добился высокого процента вакцинации сотрудников.

Почти треть депутатов Резекненской думы лишились полномочий

15 ноября мандат депутата был приостановлен четырем из 13 депутатов Резекненской городской думы, которые не смогли предъявить ковид-сертификат.

Заместитель председателя думы по образованию, культуре и социальным вопросам Лидия Остапцева ("Согласие") была уволена еще в минувшие выходные. Хотя на заседании думы было заявлено, что она ушла по собственному желанию, в думе LЕТА подтвердили, что у нее нет сертификата. Прививаться от Covid-19 Остапцева не планирует.

Также приостановлены полномочия Инары Гроце (Латгальская партия, Нацобъединение, "Новое Единство", Латвийское объединение регионов), Кристине Кокоревичи ("Согласие") и Ольги Строде ("Согласие"). Строде не была вакцинирована по состоянию здоровья, но планирует это сделать. Гроце и Кокоревича начали вакцинацию и могут получить сертификаты в конце ноября.

В думе "Согласие" имеет восемь мандатов.