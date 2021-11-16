Вт, 16.11.2021
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Анатолий Данилан, гастроэнтеролог

Состоится конференция о том, какой будет Латвия в 2070 году

Панорама Риги ФОТО: Kaspars Nordens/LETA

Сегодня состоится организованная Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK) конференция "Латвия 2070", где эксперты из разных областей представят футурологический взгляд на Латвию почти полвека спустя, сообщили агентству LETA в LTRK.

Видение будущего Латвии было сформировано в ходе провокационных и открытых дискуссий в двух рабочих группах - академической под председательством члена совета LTRK Гиртса Рунгайниса и предпринимательской под руководством профессора Латвийской университета Марциса Аузиньша.

В конференции, которая пройдет в здании LTRK, примут участие президент LTRK Айгар Ростовскис, Аузиньш, Рунгайнис, директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, директор департамента обслуживания клиентов Tele2 Марита Романовска, заместитель директора Госканцелярии Инита Павловича и другие.

За конференцией можно следить в режиме онлайн на сайте мероприятия www.latvija2070.lv.


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