Состоится конференция о том, какой будет Латвия в 2070 году

Видение будущего Латвии было сформировано в ходе провокационных и открытых дискуссий в двух рабочих группах - академической под председательством члена совета LTRK Гиртса Рунгайниса и предпринимательской под руководством профессора Латвийской университета Марциса Аузиньша.

В конференции, которая пройдет в здании LTRK, примут участие президент LTRK Айгар Ростовскис, Аузиньш, Рунгайнис, директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, директор департамента обслуживания клиентов Tele2 Марита Романовска, заместитель директора Госканцелярии Инита Павловича и другие.