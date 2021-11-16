Латвийская компания открыла отель в центре Таллинна

Современный дизайн-отель Rija Fonnental Design Hotel был полностью обустроен в 2021 году и в ноябре принимает своих первых гостей. Отель расположен в престижном районе, в окружении многовековых зданий, в нескольких минутах ходьбы от легендарного парка Кадриорг. К услугам гостей 35 уютных, комфортабельных номеров и ресторан авторской кухни Gourmet Coffee Kadriorg, специализирующийся на приготовлении блюд с использованием местных ингредиентов.

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Несмотря на огромный урон, который принесла пандемия всей туристической и отельной отрасли, эксперты оптимистически оценивают ситуацию. "По показателям в туристической области тех стран, которые оставались открытыми в период с 2019 по 2021 год, явно прослеживается тенденция увеличения количества туристов, - рассказывает Елена Стирна, CEO компании Mogotel Hotel Group. – Люди жаждут путешествовать больше. Для нас это вдохновляющий стимул. Мы прогнозируем к 2023 году достичь оборотов 2019 года, благодаря расширению своего номерного фонда и увеличению количества новых объектов в Европе".

Однако в Латвии, по оценкам специалистов сети Mogotel, положение остается наихудшим из всех Балтийских стран.

"Эстония выделяется меньшим спадом туризма, тут, в отличии от Латвии, кафе и рестораны по-прежнему заполнены туристами, так как в Эстонию впускает приезжих, привитых официальной вакциной любой страны - это значительно расширяет спектр клиентов"? – говорит Елена Стирна.

ФОТО: Пресс-фото