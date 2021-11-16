Фото ⟩ NMPD получила от США мобильные аппараты ИВЛ
Во вторник, 16 ноября, посол США в Латвии Джон Карвайл передал Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) восемь мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Во вторник, 16 ноября, посол США в Латвии Джон Карвайл передал Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) восемь мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Проект реализован Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США вместе с Министерством здравоохранения Латвии и NMPD. Финансирование в размере 216 тысяч долларов обеспечила Программа гражданского сотрудничества Европейского командования США. Ранее в рамках этой программы Латвии были переданы средства индивидуальной защиты, автоматические дезинфицирующие устройства, а также капсулы для изоляции и транспортировки пациентов.
Переданные Латвии аппараты ИВЛ позволяют использовать их при транспортировке тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Это уже восьмой проект с 2020 года, реализованный Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США в рамках поддержки Латвии в борьбе с распространением Covid-19. В целом правительство США посредством различных программ оказало Латвии поддержку в предотвращении кризиса Covid-19 в объеме 850 тысяч долларов.
С 2014 года в рамках сотрудничества посольства США и NMPD были отремонтированы четыре диспетчерских центра NMPD, а в сентябре этого года в Кандаве был открыт реновированный склад для медицинских нужд. Общая стоимость проектов составляет 3,5 миллиона долларов.