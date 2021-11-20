В "черный список" PTAC попало концертное агентство. Все из-за Артура Пирожкова

Что случилось?

Компания включена в соответствующий список, поскольку не выполнила решение Комиссии по разрешению потребительских споров PTAC о возврате двух билетов в связи с перенесенным концертом.

В решении комиссии указано, что потребитель приобрел два билета на концерт Артура Пирожкова, организованный Bravo Events в Таллинне 25 марта 2020 года, в билетной сети AS Piletilevi, заплатив за билеты 121,60 евро. Однако из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, мероприятие было отложено.

После нескольких переносов потребитель потребовал от Bravo Events возмещения затрат, поскольку новая дата проведения концерта ему не подходила, однако концертное агентство ему так и не ответило.

Споры

Bravo Events объяснили комиссии PTAC, что перенос связан с решениями эстонских властей. Bravo Events считает эти обстоятельства форс-мажорными, и что в таком случае компания имеет право отложить выполнение своих обязательств до окончания таких условий. В Bravo Events также заявили, что обязуются выполнять свои обязательства перед потребителем после окончания действия форс-мажорных обстоятельств.

Однако Комиссия по разрешению потребительских споров PTAC указала, что, поскольку спор возникает между эстонским потребителем и компанией, зарегистрированной в Латвии, в отношении мероприятия, которое планируется провести в Эстонии, Комиссия рассмотрит спор в соответствии с правовыми нормами соседнего государства.

В этом случае потребитель покупал билеты на мероприятие, надеясь посетить его в определенный день. Однако его проведение было отложено в нарушение договора. Следовательно, потребитель имеет право отказаться от договора в соответствии с действующим законодательством Эстонии из-за существенного нарушения договорных обязательств.

Решение Комиссии по разрешению потребительских споров было принято 7 сентября этого года, и в течение 30 дней предприятие могло добровольно исполнить его требование. Поскольку этого не было сделано, компания была занесена в черный список PTAC.

В компании подчеркнули LETA, что Bravo Events в основном работает на латвийском рынке, и мероприятие, упомянутое в решении комиссии PTAC, является единственным концертом, запланированным в Эстонии.

Представители Bravo Events выразили надежду, что в ближайшее время удастся провести запланированный концерт Пирожкова в Эстонии, а также решить все вопросы по выплатам тем зрителям, которые не смогут присутствовать на концерте.

Bravo Events

По информации Firmas.lv, Bravo events зарегистрировано в августе 2015 года, уставный капитал компании составляет 2 800 евро. Игорь Ефремов, гражданин Латвии, владеет 30% капитала Bravo Events, Паулю Балтрену принадлежит 30%, Иоланте Сирвидиене - 25%, а Жиедрюму Климашаускасу - 15%.