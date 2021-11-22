Мнение: "Курск" затонул после столкновения с подлодкой НАТО

Как рассказал Попов в интервью РИА "Новости", субмарина НАТО, возможно, выслеживала "Курск", однако не сумела обеспечить безопасность и приблизилась к "Курску" слишком близко, в результате чего произошло столкновение, или же к столкновению привел неожиданный маневр "Курска".

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо. Но не сумела в тех условиях состояния моря и при всех иных условиях обеспечить безопасность, слишком сблизилась, либо маневр "Курска" привел к потере контакта. Вот тебе столкновение", - заявил он.

В ходе интервью Попов отметил, что ему известно название подлодки НАТО и вероятность правдивости этой информации составляет 90%.

Попов еще в 2000 году утверждал, что "Курск" столкнулся с другой подлодкой. То, что причиной катастрофы "Курска" могло стать столкновение с каким-то объектом, ранее утверждал и бывший главнокомандующий МВФ РФ Владимир Куроедов. Однако эксперты все эти версии отклонили.

Официальное расследование признало причиной катастрофы "Курска" взрыв в передней части подлодки.