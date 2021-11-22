Пн, 22.11.2021
Когда мне рассказывают, что стратегические бомбардировщики занимаются разведкой, я говорю - детям сказки рассказывайте, но не надо считать всех дураками Янис Гарисон, государственный секретарь Министерства обороны Латвии
Янис Гарисон, государственный секретарь Министерства обороны Латвии
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Мнение: "Курск" затонул после столкновения с подлодкой НАТО

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская атомная подводная лодка "Курск" в 2000 году затонула после столкновения с подлодкой НАТО. Об этом заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, пишет "Медуза".

Как рассказал Попов в интервью РИА "Новости", субмарина НАТО, возможно, выслеживала "Курск", однако не сумела обеспечить безопасность и приблизилась к "Курску" слишком близко, в результате чего произошло столкновение, или же к столкновению привел неожиданный маневр "Курска".

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо. Но не сумела в тех условиях состояния моря и при всех иных условиях обеспечить безопасность, слишком сблизилась, либо маневр "Курска" привел к потере контакта. Вот тебе столкновение", - заявил он.

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В ходе интервью Попов отметил, что ему известно название подлодки НАТО и вероятность правдивости этой информации составляет 90%.

Попов еще в 2000 году утверждал, что "Курск" столкнулся с другой подлодкой. То, что причиной катастрофы "Курска" могло стать столкновение с каким-то объектом, ранее утверждал и бывший главнокомандующий МВФ РФ Владимир Куроедов. Однако эксперты все эти версии отклонили.

Официальное расследование признало причиной катастрофы "Курска" взрыв в передней части подлодки.

Катастрофа произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли 118 моряков.


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