Дворняжке Монике живодеры отрубили все 4 лапы. Но благодаря неравнодушным людям она снова ходит

Местной зоозащитнице Марине Гапич о собаке рассказала соседка. Согласно ее словам, дворняжка две недели пролежала на холоде, отказываясь есть. Монику в тяжелом состоянии увезли в клинику, где врачи на протяжении нескольких дней выхаживали ее.
Живодеров, совершивших это с Моникой, не нашли.
Собака выжила, но то, что она никогда не сможет ходить, было очевидно. Несмотря на то, что обычно таких животных усыпляют, краснодарские зоозащитники решили побороться за нее.
Так, собрав деньги на протезы, волонтеры связались с ветеринаром Сергеем Горшковым из новосибирской клиники "Бэст". Ранее он уже устанавливал бионические титановые протезы котам Рыжику и Дымке.
Перед операцией Монику основательно готовили к ней - занимались в бассейне, чтобы она не набрала лишний вес.
Протезы были смоделированы по индивидуальной цифровой модели и напечатаны на 3D-принтере. Они состоят из сплава титана и покрыты специальным биопокрытием, что делает имплантат внешне схожим с настоящей костью.
Правда, новые лапы были установлены со второй попытки. Спустя 10 дней после операции собака уже смогла делать первые шаги. По словам Горшкова, "полностью восстановиться собака должна через 1,5-2 месяца".
За год в России так и не нашли того, кто мог бы взять Монику к себе. Однако в Лондоне ее ждет британская зоозащитница Кейси, которая ведет блог Maggie the Wonder Dogо о жизни собак с инвалидностью.