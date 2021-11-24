Ср, 24.11.2021
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Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения

Кто вам платит? ⟩ Звонок в эфир о маме под завалами и другие нерассказанные истории Золитуде

Вадим Радионов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Она звонит мне и говорит: "У меня мама под завалами, вы можете помочь?". А что я могу, сидя у микрофона?" - вспоминает эфир в первые часы после трагедии в Золитуде журналист Вадим Радионов. В условиях Covid-19 Латвия через день теряет столько людей, сколько погибло при обрушении крыши Maxima в Золитуде, но ужас словно притупляется и регулярные сводки новостей о жертвах коронавируса так не шокируют. Спустя восемь лет после трагедии о ней говорят все меньше и меньше. Как чувствовали себя те, кто работал там в те страшные дни? Как чувствуют себя те, кого эта боль так и не отпустила? Обсуждаем в эфире "Кто вам платит?". Начало в 18:00. 

Гости эфира:

  • Анастасия Осмоловская - журналист, работала на месте трагедии;
  • Евгения Тверьяновича-Боре - адвокат пострадавших.

Темы эфира:

  • 21 ноября 2013 года - день, разделивший современную историю Латвии на до и после. Как это было? Личные воспоминания об этом дне ведущих и зрителей эфира.
  • Как это - работать на месте трагедии? Освещать эти события? Говорить с близкими, фотографировать, снимать, брать комментарии? Опыт журналистов Вадима Радионова и Анастасии Осмоловской.
  • Трагедия как череда ошибок целой системы - почему за 54 унесенные жизни в ответе только один человек? Обсуждаем наказание с адвокатом. 
  • Компенсация в 5,4 млн евро с одного человека, пожарные и вовсе без компенсаций - говорим об абсурдности ситуации. 
  • Если потерпевшие не добьются справедливого решения, они могут подать иск против государства - насколько вероятно такое развитие событий?

Встречаемся тут или на нашей страничке в Facebook. Пишите, делитесь, рассказывайте личные истории, все озвучим в эфире и выведем на экран.


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