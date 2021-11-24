Кто вам платит? ⟩ Звонок в эфир о маме под завалами и другие нерассказанные истории Золитуде

"Она звонит мне и говорит: "У меня мама под завалами, вы можете помочь?". А что я могу, сидя у микрофона?" - вспоминает эфир в первые часы после трагедии в Золитуде журналист Вадим Радионов. В условиях Covid-19 Латвия через день теряет столько людей, сколько погибло при обрушении крыши Maxima в Золитуде, но ужас словно притупляется и регулярные сводки новостей о жертвах коронавируса так не шокируют. Спустя восемь лет после трагедии о ней говорят все меньше и меньше. Как чувствовали себя те, кто работал там в те страшные дни? Как чувствуют себя те, кого эта боль так и не отпустила? Обсуждаем в эфире "Кто вам платит?". Начало в 18:00.