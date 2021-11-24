Mikrotīkls - первая частная компания в Латвии стоимостью 1 млрд евро

Таким образом, Mikrotīkls стала первой компанией с частным капиталом, преодолевшей барьер в миллиард евро в истории топ-101 самых ценных предприятий Латвии.

Latvenergo AS сохранило статус самой дорогой компании в Латвии с исторически самой высокой стоимостью компании в 2,062 миллиарда евро, показав увеличение стоимости на 25% по сравнению со стоимостью на пике прошлого года.

Latvenergo в 14-й раз признано самым дорогим предприятием Латвии.

Общая стоимость самых ценных предприятий Латвии, включенных в список в 2021 году, достигла 22,5 миллиарда евро, и по сравнению с прошлогодним списком она увеличилась на 37%. Чтобы компания попала в список топ-101, ее стоимость должна была составить 72,88 миллиона евро в этом году по сравнению с 49,39 миллиона евро годом ранее, или увеличиться на 47,6%.

Второй год подряд Latvijas valsts meži удерживает второе место в списке », достигнув стоимости в 1,5 миллиарда евро и показав 26%-ный рост по сравнению с прошлогодним пиком.

Авторы списка отмечают, что AS Elko grupa, оптовый торговец продуктами информационных технологий, бытовой электроникой и решениями, также продемонстрировало рывок до 432,2 миллиона евро, показав прирост стоимости на 71% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на значительное увеличение значения порога входа, в этом году в список вошли 13 новичков, в том числе компании Madara Cosmetics и Virši-A.