В Талсинском крае депутатам повысили зарплату на 50-450%; оппозиция протестует

Вчера председателю Талсинской краевой думы Сандре Петерсоне, ее заместителям Алдису Пинкену и Андису Астратову увеличили зарплату на более чем 50%: председателю - с 2420 евро до 3732 евро, что на 54% больше, а заместителям - с 2140 евро до 3281 евро, что на 53% больше.

Зелдерис указал, что больше всего зарплату повысили главам комитетов - с 453,25 евро до 2499,20 евро, это увеличение на 451%. В свою очередь, зарплата депутатов выросла на 50% - с 441 евро до 661,50 евро. Увеличение зарплат будет стоить бюджету 151 тысячу евро в год.

"Депутаты оппозиционной партии "Мы для Талси и края" выступили категорически против такого увеличения зарплат, но, несмотря на это, на прошедшем заседании Талсинской краевой думы большинством было принято именно такое решение", - рассказал Зелдерис.

Он добавил, что на вопросы, когда и на сколько будут увеличены зарплаты работников самоуправления, ответ не поступил. Это будет оценено в следующем году.

Оппозиционные депутаты считают, что во время, когда представителям отдельных сфер длительно запрещено работать по своей основной специальности из-за установленных в государстве Covid-ограничений, такая практика неприемлема.

Как агентству LETA сообщила Петерсоне, повышая зарплаты депутатам и работникам думы, самоуправление руководствовалось целью упорядочить систему вознаграждения. Ведь в каждом из четырех самоуправлений, которые объединились в Талсинский край, она была другой. Кроме того, изменения в нормативном акте о повышении заработной платы в последний раз проводились в 2013 году и сейчас не соответствуют существующей реальности.

Петерсоне добавила, что не только самоуправление Талсинского края, но и другие самоуправления сталкиваются с трудностями привлечения к работе профессиональных специалистов из-за низкого вознаграждения.