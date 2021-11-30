ВВП Латвии за девять месяцев вырос на 5,2%

По данным быстрой оценки, ВВП Латвии в третьем квартале вырос на 4,8%.

В то же время в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП Латвии увеличился на 0,6%.

В фактических ценах ВВП Латвии за девять месяцев этого года составил 23,798 млрд евро, в том числе 8,852 млрд евро - в третьем квартале.

Добавленная стоимость производственных отраслей составила в третьем квартале этого года 2,234 млрд евро, сектора услуг - 5,467 млрд евро, а налоги на продукты и субсидии (сальдо) - 1,151 млрд евро.

В третьем квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года снижение добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе оценивалось в 9,3%, в том числе в растениеводстве - на 12,5%, а в животноводстве рост составил 0,4%. В лесном хозяйстве и заготовке леса зарегистрирован прирост на 2%, в рыболовстве - спад на 2%.

Значительный вклад в рост общей добавленной стоимости внесла успешная работа обрабатывающей промышленности, прирост которой составил 7,9%, а увеличение объемов наблюдалось в 17 из 22 отраслей

Рост в деревообработке составил 4,5%, в химической промышленности - 37,1%, в производстве мебели - 24,1%, в производстве готовых металлических изделий - 9,1%.

В связи с увеличением затрат на строительство и уменьшением количества активных объектов в строительстве наблюдался спад на 3,3%.

Розничная торговля выросла на 4,4% за счет прироста торговли непродовольственными товарами на 8,1%, в то время как в торговле продуктами питания был спад на 2,2%.