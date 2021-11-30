Вт, 30.11.2021
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Леонид Якубович, телеведущий

ВВП Латвии за девять месяцев вырос на 5,2%

ФОТО: Unspalsh

За девять месяцев этого года валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии вырос на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, в том числе в третьем квартале рост был быстрее, чем первоначально предполагалось - по сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП вырос на 5,1%, сообщает Центральное статистическое управление.

По данным быстрой оценки, ВВП Латвии в третьем квартале вырос на 4,8%.

В то же время в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП Латвии увеличился на 0,6%.

В фактических ценах ВВП Латвии за девять месяцев этого года составил 23,798 млрд евро, в том числе 8,852 млрд евро - в третьем квартале.

Добавленная стоимость производственных отраслей составила в третьем квартале этого года 2,234 млрд евро, сектора услуг - 5,467 млрд евро, а налоги на продукты и субсидии (сальдо) - 1,151 млрд евро.

В третьем квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года снижение добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе оценивалось в 9,3%, в том числе в растениеводстве - на 12,5%, а в животноводстве рост составил 0,4%. В лесном хозяйстве и заготовке леса зарегистрирован прирост на 2%, в рыболовстве - спад на 2%.

Значительный вклад в рост общей добавленной стоимости внесла успешная работа обрабатывающей промышленности, прирост которой составил 7,9%, а увеличение объемов наблюдалось в 17 из 22 отраслей

Рост в деревообработке составил 4,5%, в химической промышленности - 37,1%, в производстве мебели - 24,1%, в производстве готовых металлических изделий - 9,1%.

В связи с увеличением затрат на строительство и уменьшением количества активных объектов в строительстве наблюдался спад на 3,3%.

Розничная торговля выросла на 4,4% за счет прироста торговли непродовольственными товарами на 8,1%, в то время как в торговле продуктами питания был спад на 2,2%.

Рост в секторе транспорта и хранения составил 5,4%, в том числе в наземном и трубопроводном транспорте - 0,7%, в воздушном транспорте - в 3,6 раза. В отрасли информационно-коммуникационных технологий рост составил 9,5%, в секторе финансов и страхования - 41,7%, в сфере профессиональных и научно-технических услуг - 10,5%, в деятельности туроператоров - 68,4%.


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