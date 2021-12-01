Опрос: 84% населения обеспокоены инфляцией больше, чем пандемией

Жители Эстонии и Литвы инфляцией обеспокоены меньше - 78% и 79% соответственно.

Почти каждый второй латвийский потребитель, или 46%, считает, что коронавирусный кризис будет отрицательно отражаться на его финансах еще как минимум 12 месяцев, в то время как 25% ожидают, что для восстановления финансового благополучия потребуется более двух лет.

По мнению генерального директора Intrum в странах Балтии Илвы Валейки, экономики стран Балтии относительно хорошо адаптировались к условиям пандемии, поэтому новые ограничения не беспокоят людей в той степени, как инфляция и ее влияние на личные финансы и долги. В настоящее время наблюдается рост цен по всей Европе, при этом инфляция в еврозоне достигла пиковых значений за последнее десятилетие, в основном из-за высоких мировых цен на энергоносители.

Население стран Балтии обеспокоено инфляцией больше, чем жители более благополучных стран в Западной Европе, отмечает Валейка.

Инфляция оказывает наибольшее влияние на наиболее уязвимые группы населения с доходом менее 600 евро в месяц, а также на тех, кто снимает жилье или еще не выплатил ипотеку. Реальное влияние инфляции на благосостояние населения также будет связано с темпами экономического роста и роста заработной платы в следующем году.

Более половины опрошенных жителей Латвии, или 57%, обеспокоены увеличением счетов и своей способностью выполнять финансовые обязательства. Примерно столько же (56%) говорят, что суммы счетов растут быстрее, чем уровень дохода, что на 10% больше, чем годом ранее.

Несмотря на опасения по поводу воздействия инфляции на благосостояние, общая платежная дисциплина населения Латвии продолжает улучшаться. Каждый пятый респондент сообщил, что задерживал оплату в прошлом году, по сравнению с каждым четвертым годом ранее. При этом количество людей, регулярно задерживающих платежи, намного выше, чем в среднем по Европе: в Латвии 57% тех, кто задерживает оплату счетов, делают это регулярно, а в Европе таких 44%.