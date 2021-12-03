Пт, 3.12.2021
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Лукашенко приказал подготовить санкции в ответ Европе

Александр Лукашенко ФОТО: Reuters/ScanPix

Реагируя на новые санкции Евросоюза, авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 3 декабря, приказал правительству подготовить ответные мероприятия, рассказали в пресс-службе Лукашенко.

"В целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - заявил он на совещании по социально-экономическому развитию.

Лукашенко подчеркнул, что Беларуси не впервые сталкиваться с санкционным давлением, так что в правительстве даже сформирована, так называемая, антикризисная команда.

Напомним, в четверг, 2 декабря, США и ЕС ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний.

Среди попавших под европейские санкции компаний: белорусские государственные компании "Белавиа", "Беларусьнафта", "Гродно-азот" и туристическая фирма "Центрокурорт".

Среди физических лиц: глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз и глава телеканала ОНТ Марат Марков.

В американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий.


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