Лукашенко приказал подготовить санкции в ответ Европе

"В целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - заявил он на совещании по социально-экономическому развитию.

Лукашенко подчеркнул, что Беларуси не впервые сталкиваться с санкционным давлением, так что в правительстве даже сформирована, так называемая, антикризисная команда.

Напомним, в четверг, 2 декабря, США и ЕС ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний.

Среди попавших под европейские санкции компаний: белорусские государственные компании "Белавиа", "Беларусьнафта", "Гродно-азот" и туристическая фирма "Центрокурорт".

Среди физических лиц: глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз и глава телеканала ОНТ Марат Марков.