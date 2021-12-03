Лукашенко приказал подготовить санкции в ответ Европе

"В целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - заявил он на совещании по социально-экономическому развитию.
Лукашенко подчеркнул, что Беларуси не впервые сталкиваться с санкционным давлением, так что в правительстве даже сформирована, так называемая, антикризисная команда.
Напомним, в четверг, 2 декабря, США и ЕС ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний.
Среди попавших под европейские санкции компаний: белорусские государственные компании "Белавиа", "Беларусьнафта", "Гродно-азот" и туристическая фирма "Центрокурорт".
Среди физических лиц: глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз и глава телеканала ОНТ Марат Марков.
В американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий.