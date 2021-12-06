Путин и Байден поговорят впервые с июля. Они обсудят военную активность на границе Украины

Согласно заявлению Белого дома, среди тем, которые затронут два лидера в ходе встречи, будут также стратегическая стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Украинские власти утверждают, что Россия разместила на границе около 94 тысяч военнослужащих, а также переправила туда бронетанковую технику и системы радиоэлектронной борьбы.

Это крупнейшее скопление российских войск на границе с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Схожее стягивание российских войск к украинской границе отмечалось также весной этого года. После подтверждения договоренности об июньской встрече Путина и Байдена в Женеве российские войска были частично отведены от границы.

По мнению ряда экспертов, создавая военную напряженность вблизи украинских границ, Кремль в преддверии встречи двух лидеров пытается убедить американскую администрацию оказать давление на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений.

Наступление в конце января?

Накануне агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник в администрации Байдена, располагающий данными американской разведки, сообщило, что российское вторжение в Украину может произойти уже в начале 2022 года. По данным агентства, к этому будут привлечены до 175 тысяч военнослужащих, причем почти половина из них уже размещена на различных позициях вдоль границы.

По информации источника агентства, планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.

В свою очередь, газета Washington Post опубликовала рассекреченную разведывательную карту, якобы предоставленную источником в американской администрации, на которой показано размещение российских войск невдалеке от границы с Украиной, включая "новоприбывшие" танковые и артиллерийские подразделения.

Согласно этой карте, вблизи украинских границ сосредоточено порядка 70 тыс. военных, то есть заметно ниже цифр, о которых говорит украинское минобороны.

На карте, полученной Washington Post от источников в американской разведке, показаны места размещения примерно 70 тыс. российских военных вблизи границы с Украиной ФОТО: Washington Post

Ранее, ссылаясь на сообщения разведки, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Москва, возможно, планирует военное наступление на конец января.

"Россия в течение года применяет тактику своеобразных "волн". Состоялась концентрация войск недалеко от наших границ. Потом личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание", - сказал Резников.

Передвижения российских войск обострило и без того напряженные отношения между Россией и США.

В пятницу Байден пообещал подготовить всеобъемлющие инициативы, которые затруднят России возможность вторжения на Украину.

"Чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются, он может сделать", - сказал Байден, не уточнив, о чем именно идет речь.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели свои единственные личные переговоры в Женеве в июне этого года

США и европейские союзники уже обсудили возможность ввести санкции против России, если она предпримет агрессивные действия.