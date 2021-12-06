Пн, 6.12.2021
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Борданс - о жизни после 11 января: правительство будет "эластичным"

Янис Борданс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Принимая решения о том, какие ограничения после окончания режима чрезвычайной ситуации отменить, а какие оставить, правительство будет эластичным, заявил в передаче "Утренняя панорама" на LTV министр юстиции Янис Бондарс.

Так он ответил на вопрос, известны ли конкретные показатели заболеваемости, при которых правительство примет решение отменить или продлить режим чрезвычайной ситуации после 11 января.

"Однако мы в тот момент будем смотреть эластично: когда приблизится 11 января, мы примем во внимание не сухо какую-то цифру, а также и то, какова ситуация с безопасностью и ситуация в обществе", - указал министр.

"Если сравнивать ситуацию в региональном разрезе, то сейчас в Латвии ситуация как в Литве и Эстонии, несмотря на то, что режимы немного разные", - указал Бондарс.

По его словам, думая об установленных в связи с Covid-19 ограничениях, правительство не должно "смотреть плоско". Нужно принять во внимание и то, что, например, с приближением рождественских выходных люди ищут возможности что-то приобрести, где-то отдохнуть, сказал политик, отметив, что эти возможности необходимо уравновесить.

Объясняя причины, почему, по его мнению, и во время пандемии людям нужно давать возможность экономических активностей, Борданс упомянул необходимость экономии средств госбюджета, так как в ином случае придется выплачивать компенсации предприятиям.

Напомним, в Латвии в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации объявлен до 11 января будущего года.


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