Борданс - о жизни после 11 января: правительство будет "эластичным"

Так он ответил на вопрос, известны ли конкретные показатели заболеваемости, при которых правительство примет решение отменить или продлить режим чрезвычайной ситуации после 11 января.

"Однако мы в тот момент будем смотреть эластично: когда приблизится 11 января, мы примем во внимание не сухо какую-то цифру, а также и то, какова ситуация с безопасностью и ситуация в обществе", - указал министр.

"Если сравнивать ситуацию в региональном разрезе, то сейчас в Латвии ситуация как в Литве и Эстонии, несмотря на то, что режимы немного разные", - указал Бондарс.

По его словам, думая об установленных в связи с Covid-19 ограничениях, правительство не должно "смотреть плоско". Нужно принять во внимание и то, что, например, с приближением рождественских выходных люди ищут возможности что-то приобрести, где-то отдохнуть, сказал политик, отметив, что эти возможности необходимо уравновесить.

Объясняя причины, почему, по его мнению, и во время пандемии людям нужно давать возможность экономических активностей, Борданс упомянул необходимость экономии средств госбюджета, так как в ином случае придется выплачивать компенсации предприятиям.