Вт, 7.12.2021
Работа идет, но хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Мы посмотрим, расторгнем ли мы договор с Clean R, я не исключаю такой возможности Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы
Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss объединят

Павильоны Рижского центрального рынка ФОТО: Zane Bitere/LETA

Комиссия по финансовым и административным делам Рижской думы планирует принять решение об объединении Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss в одно предприятие.

Как указывается в информации, представленной депутатам, данное предложение разработано ZAB PricewaterhouseCoopers Legal совместно с финансовыми консультантами PricewaterhouseCoopers.

Слияние предлагается путем присоединения к Rīgas nami трех других предприятий и создания предприятия Rīgas nekustamie īpašumi.

Слияние будет направлено на централизацию управления недвижимостью и повышение эффективности существующих компаний, а также на усиление корпоративного управления и административного потенциала.

Планируется, что реорганизация приведет к более эффективной и опытной управленческой команде, меньшему количеству ошибок и недостатков в управлении. Также планируется добиться более эффективного использования людей, оборудования, площадей и других ресурсов.

В предложении говорится, что слияние позволит сократить до пяти должностей на первом этапе и до 28 на втором и третьем этапах.

На первом этапе запланирована экономия в размере 108 000 евро, а на втором и третьем - 604 800 евро.


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