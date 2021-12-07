Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss объединят

Как указывается в информации, представленной депутатам, данное предложение разработано ZAB PricewaterhouseCoopers Legal совместно с финансовыми консультантами PricewaterhouseCoopers.

Слияние предлагается путем присоединения к Rīgas nami трех других предприятий и создания предприятия Rīgas nekustamie īpašumi.

Слияние будет направлено на централизацию управления недвижимостью и повышение эффективности существующих компаний, а также на усиление корпоративного управления и административного потенциала.

Планируется, что реорганизация приведет к более эффективной и опытной управленческой команде, меньшему количеству ошибок и недостатков в управлении. Также планируется добиться более эффективного использования людей, оборудования, площадей и других ресурсов.

В предложении говорится, что слияние позволит сократить до пяти должностей на первом этапе и до 28 на втором и третьем этапах.