Посылки перед праздниками будут задерживаться

ОПК объясняет, что практически все компании отрасли в настоящее время сталкиваются со значительным увеличением количества посылок, в результате товары теперь доставляются дольше, чем обычно.

"От имени всей отрасли мы призываем общественность относиться к этой ситуации с пониманием - в настоящее время все наши предприятия работают в непрерывном режиме", - заявил председатель правления ОПК Алвис Димитрис, добавив, что услугами отрасли в настоящее время пользуются более 500 000 латвийских домохозяйств.

Общество обращается ко всем получателям посылок с просьбой подключиться к обеспечению максимально быстрого оборота посылок, а именно - забирать свои товары из терминалов как можно скорее после получения информации о доставке, а также ждать курьеров в согласованное время в назначенном месте.

Готовясь к праздничному периоду, который является самым загруженным временем в индустрии логистики посылок, несколько членов ОПК сделали значительные инвестиции в модернизацию и расширение инфраструктуры доставки, техническую поддержку и привлечение дополнительного персонала.

"Несмотря на это, нередко возникают ситуации, когда количество посылок на одного курьера или пакомат в три раза превышает их возможности, в результате посылка не может быть доставлена в нужный день", - указал Димитрис.