На что нужно обратить внимание перед подписанием трудового договора?

"Если работник не знает и не уверен, что договор включает в себя всю необходимую информацию, он перед подписанием договора может попросить ознакомиться с проектом этого договора, проконсультироваться, насколько корректно и правильно он оформлен", - пояснила руководитель отдела поддержки клиентов VDI Даце Свитриня.
Она обозначила три важнейших вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, в договоре должно быть точно указано рабочее время.
"Это не может быть всеобщая информация,
допустим, организация нанятому работнику суммированного рабочего времени - так как это особо ничего не говорит. Если работник нанят на 40 часов в неделю, это должно быть указано. Должна в договоре быть указана и зарплата.
Часто зарплата в договоре не указывается, а есть ссылка на какой-то внутренний документ, положение о заработной плате.
Работника с этим положением часто и не знакомят",
- пояснила представитель VDI.
У потенциального работника есть право уточнить у работодателя, какова сейчас установленная в стране минимальная зарплата или минимальная ставка часового тарифа.
Опыт специалистки свидетельствует о том, что часто вместо должностных обязанностей указывается ссылка на описание должности. Но с описанием работы сотрудника при этом часто не знакомят.
Инспекция периодически констатирует недостатки в трудовых договорах, однако они в основном не значительны и работодатель может незамедлительно их исправить.