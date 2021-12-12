На что нужно обратить внимание перед подписанием трудового договора?

"Если работник не знает и не уверен, что договор включает в себя всю необходимую информацию, он перед подписанием договора может попросить ознакомиться с проектом этого договора, проконсультироваться, насколько корректно и правильно он оформлен", - пояснила руководитель отдела поддержки клиентов VDI Даце Свитриня.

Она обозначила три важнейших вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, в договоре должно быть точно указано рабочее время.

"Это не может быть всеобщая информация,

допустим, организация нанятому работнику суммированного рабочего времени - так как это особо ничего не говорит. Если работник нанят на 40 часов в неделю, это должно быть указано. Должна в договоре быть указана и зарплата.

Часто зарплата в договоре не указывается, а есть ссылка на какой-то внутренний документ, положение о заработной плате.

Работника с этим положением часто и не знакомят",

- пояснила представитель VDI.

У потенциального работника есть право уточнить у работодателя, какова сейчас установленная в стране минимальная зарплата или минимальная ставка часового тарифа.

Опыт специалистки свидетельствует о том, что часто вместо должностных обязанностей указывается ссылка на описание должности. Но с описанием работы сотрудника при этом часто не знакомят.