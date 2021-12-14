Как Lidl предлагает более низкие цены?

Ограниченный ассортимент продукции

Business Insider отмечает, что магазины Lidl по всему миру имеют ограниченный выбор товаров. Так, у примеру, в магазине вы можете выбирать только между двумя брендами горчицы: один - бренд Lidl, другой - бренд местного производителя. Обеспечение такого ограниченного предложения дает сети больше возможностей для закупки у определенного производителя, то есть для заказа более крупных партий с меньшим разнообразием товаров.

Даг Конц, исследователь Planet Retail RNG, сообщил Business Insider, что в среднем в магазине Lidl находится около двух тысяч уникальных продуктов. Это значительно меньше, чем в других супермаркетах того же размера, где количество уникальных товаров может быть до 10 раз больше, а в гипермаркетах - даже в 30 раз.

Продает быстро реализуемые товары

"Lidl уделяет основное внимание товарам повседневного спроса, которые покупатели покупают чаще всего", - говорит Майк Пагли, исследователь из Kantar Retail.

"Ассортимент ограничен - в основном это товары, которые можно быстро продать, что также позволяет хорошо зарабатывать. Товары, которые можно продать быстрее, означают меньший запас на складах и, как следствие, меньше денег, потраченных на эти запасы", - говорит Пагли.

Магазины относительно небольшие

Площадь магазинов Lidl в среднем составляет около 2 000 квадратных метров. Например, площадь магазина в Иманте, на бульваре Анниньмуйжас, 77, составляет 2183 квадратных метра, на улице Аугуста Деглава, 160 - 1990 квадратных метров, магазина в Тукумсе - 2209 квадратных метров, а площадь магазина в Огре - 2226 квадратных метров. По сути, они значительно меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов".

Затраты на оплату труда

В магазинах Lidl не так много сотрудников, что позволяет компании оптимально использовать рабочую силу без дополнительных затрат. В магазинах Lidl также есть достаточно эффективные технологии и автоматизированные процессы, не требующие участия сотрудников. Также важно, чтобы работники Lidl прошли обучение, чтобы работать в любой части магазина в любое время.

"В результате сотрудники могут работать более гибко и эффективно", - сказал Пагли.

В момент доставки все товары "как на ладони"

На момент доставки в Lidl большинство продуктов упаковано так, чтобы сотрудники магазина сразу знали, где их разместить. Это, в свою очередь, увеличивает процесс пополнения и позволяет эффективно использовать человеческие ресурсы.

Business Insider указывает, что, к примеру, поставщики упаковали молоко таким образом, чтобы с грузовика его можно было сразу транспортировать на полки магазина.

Lidl также меньше тратит на хранение национальных брендов и, как написано выше, больше внимания уделяет своим. Размещение товаров также будет максимально простым, чтобы покупатели могли быстро взять нужный им товар, а сотрудники магазина - быстро пополнить запасы.

Снижение затрат за счет различных факторов

Эффективность - один из ключевых факторов в истории успеха Lidl. Например, в магазинах Латвии большое внимание уделяется энергоэффективности. Таким образом, новый магазин в Зиепниеккалнсе использует только местную зеленую электроэнергию.

"Мы по-другому смотрим на переработку мусора. Мы также следим за тем, чтобы использованные товары не просто выбрасывались в отходы, но чтобы эти отходы эффективно перерабатывались без увеличения стоимости товаров", - сказал изданию The Washington Post представитель Lidl.

Небольшие затраты на рекламу