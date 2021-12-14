Вт, 14.12.2021
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В Эстонии замечена пятиногая косуля

Косуля. Снимок иллюстративный. ФОТО: Margus Ansu/ Postimees/Scanpix

Любитель природы Владимир заснял на фотокамеру косулю с лишней конечностью, пишет Rus.Postimees.

Это произошло в Тартумаа. Точное место читатель не хочет обнародовать, чтобы никто не вздумал искать и пугать своим вниманием необычное животное.

Пятиногая косуля. ФОТО: Vladimir Karjalainen

По словам Владимира, лишняя конечность, видимо, не беспокоит косулю, которая быстро бегает и занимается своими делами. Животное не опирается на пятую ногу, которая деформирована, изогнута и висит в воздухе.

ФОТО: Vladimir Karjalainen

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