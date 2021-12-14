airBaltic откроет новую базу в Финляндии

airBaltic будет выполнять из Тампере шесть прямых рейсов, а также продолжит выполнять рейсы в Ригу.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс указывает, что сделанный шаг за пределы Балтии будет способствовать будущему росту авиакомпании и скорейшему возвращению к прибыли. "В следующем году наш флот пополнится восемью новыми самолетами, и мы предложим лучшее сообщение из Риги, Таллина, Вильнюса, а также Тампере и обратно. В регионе Тампере проживает более 500 000 человек, и наши данные показывают, что существует достаточный местный спрос на авиаперелеты", - говорит Гаусс.

Заместитель генерального директора финского оператора аэропортов Finavia и старший вице-президент сети аэропортов Яни Йолконен указал, что Finavia сотрудничает с airBaltic уже несколько лет, и открытие новой базы выведет это сотрудничество на новый уровень. "Аэропорт Тампере-Пирккала для Finavia очень важен, и за последние годы мы вложили в его развитие почти 20 миллионов евро. Новая база обеспечит доступ к европейским маршрутам airBaltic для местных путешественников, которые, как мы надеемся, воспользуются новыми возможностями", - заявил Йолконен.

С мая 2022 года airBaltic будет выполнять прямые рейсы из Тампере в Осло (Норвегия) и Копенгаген (Дания), Франкфурт и Мюнхен (Германия), а также в солнечные места для отдыха Малагу (Испания) и Родос (Греция).

Согласно архиву LЕТА, в 2010 году airBaltic уже открыла базу в Финляндии, выбрав в то время Оулу. Компания также осуществляла авиаперевозки на нескольких внутренних маршрутах в Финляндии.

Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в первом полугодии этого года составил 49,963 млн евро, что на 41,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, в то время как убытки группы снизились в три раза до 61,515 млн евро.