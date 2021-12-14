Успеть до закрытия. Рижские торговые центры продлили время работы

Чтобы люди могли перед праздником удобно купить подарки и необходимые в быту товары, в соответствии с последними постановлениями правительства, с понедельника, 13 декабря, продлевается время работы торгового центра Akropole и торгового центра Alfa – они будут открыты для посетителей с 10:00 до 22:00, отдельные арендаторы будут работать до 23.00. В свою очередь со вторника, 14 декабря, время работы до 22:00 продлевает и торговый центр Rīga Plaza.
Akropole, Alfa и Rīga Plaza продолжают ежедневно работать в "зеленом" режиме. Это означает, что при входе необходимо предъявить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесения заболевания, и документ, удостоверяющий личность. По выходным дням посетителям с сертификатами доступны магазины товаров первой необходимости и места оказания услуг, а также магазины и поставщики услуг с отдельным входом с наружной стороны Akropole, Alfa и Rīga Plaza.
Akropole
Время работы магазинов в торговом центре Akropole: 10:00 – 22:00. Супермаркет Maxima будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00; спортивный клуб Lemon Gym по рабочим дням будет работать до 23:00, O'Learys по рабочим дням будет работать до 22:00, по выходным дням до 23.00.
По выходным дням также продолжат работать магазины и места оказания услуг с отдельным входом с наружной стороны торгового центра, например, Zara, Apollo Kino, Lemon Gym, O'Learys, Kolonna, Van Graaf, Deichmann, Salamander, Mohito, Sportsdirect, Nike, Mango, Massimo Dutti, Bershka. К списку магазинов, которые работают по выходным, присоединился и 220.lv, предлагающий посетителям как выдачу товаров, так и возможность их очного приобретения. В конце этой недели к магазинам со входом с улицы присоединится и магазин одежды Reserved, в который можно будет попасть через вход Е. Магазины со входами с улицы будут доступны только для лиц с совместимыми сертификатами и документами, удостоверяющими личность.
По выходным дням посетители Akropole смогут получить еду навынос из ресторанов и кафе, расположенных в Akropole.
Alfa
Время работы магазинов в торговом центре Alfa: с 10:00 до 22:00. Супермаркет Rimi будет работать ежедневно с 08:00 до 22.00. Спортивный клуб MyFitness по рабочим дням будет работать до 23:00. В выходные дни будут открыты магазины товаров первой необходимости и места оказания услуг, а также магазины со входами с наружной стороны торгового центра. Находящиеся в Alfa рестораны и кафе по выходным дням будут выдавать еду навынос.
С отдельными входами с наружной стороны ТЦ Alfa по выходным дням продолжат работать также Reserved, Sinsay, Eiropas Apavi, Floras Maģija и Sportland, а также кинотеатр CINAMON ALFA и Kolonna Day Spa.
Rīga Plaza
В будние дни все магазины торгового центра моды и развлечений Rīga Plaza открыты, в выходные и праздничные дни — только магазины товаров первой необходимости, а также магазины с отдельным входом, в случае Rīga Plaza — это магазин Peek & Cloppenburg.
Кинотеатр Apollo Kino Plaza работает в "зеленом" режиме и открыт ежедневно с 10.00 до 21.00. В зоне общественного питания ТЦ Food Plaza представлен широкий выбор вариантов питания как на месте, так и на вынос. По выходным и праздничным дням блюда можно отведать в ресторанах Gan Bei и D’Arte, которые также имеют отдельный вход с улицы.