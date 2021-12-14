Успеть до закрытия. Рижские торговые центры продлили время работы

Akropole, Alfa и Rīga Plaza продолжают ежедневно работать в "зеленом" режиме. Это означает, что при входе необходимо предъявить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесения заболевания, и документ, удостоверяющий личность. По выходным дням посетителям с сертификатами доступны магазины товаров первой необходимости и места оказания услуг, а также магазины и поставщики услуг с отдельным входом с наружной стороны Akropole, Alfa и Rīga Plaza.

Akropole

Торгово-развлекательный центр Akropole ФОТО: Пресс-фото

Время работы магазинов в торговом центре Akropole: 10:00 – 22:00. Супермаркет Maxima будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00; спортивный клуб Lemon Gym по рабочим дням будет работать до 23:00, O'Learys по рабочим дням будет работать до 22:00, по выходным дням до 23.00.

По выходным дням также продолжат работать магазины и места оказания услуг с отдельным входом с наружной стороны торгового центра, например, Zara, Apollo Kino, Lemon Gym, O'Learys, Kolonna, Van Graaf, Deichmann, Salamander, Mohito, Sportsdirect, Nike, Mango, Massimo Dutti, Bershka. К списку магазинов, которые работают по выходным, присоединился и 220.lv, предлагающий посетителям как выдачу товаров, так и возможность их очного приобретения. В конце этой недели к магазинам со входом с улицы присоединится и магазин одежды Reserved, в который можно будет попасть через вход Е. Магазины со входами с улицы будут доступны только для лиц с совместимыми сертификатами и документами, удостоверяющими личность.

По выходным дням посетители Akropole смогут получить еду навынос из ресторанов и кафе, расположенных в Akropole.

Alfa

Вход в ТЦ Alfa ФОТО: Zane Bitere/LETA

Время работы магазинов в торговом центре Alfa: с 10:00 до 22:00. Супермаркет Rimi будет работать ежедневно с 08:00 до 22.00. Спортивный клуб MyFitness по рабочим дням будет работать до 23:00. В выходные дни будут открыты магазины товаров первой необходимости и места оказания услуг, а также магазины со входами с наружной стороны торгового центра. Находящиеся в Alfa рестораны и кафе по выходным дням будут выдавать еду навынос.

С отдельными входами с наружной стороны ТЦ Alfa по выходным дням продолжат работать также Reserved, Sinsay, Eiropas Apavi, Floras Maģija и Sportland, а также кинотеатр CINAMON ALFA и Kolonna Day Spa.

Rīga Plaza

Торговый центр моды и развлечений Rīga Plaza ФОТО: LETA

В будние дни все магазины торгового центра моды и развлечений Rīga Plaza открыты, в выходные и праздничные дни — только магазины товаров первой необходимости, а также магазины с отдельным входом, в случае Rīga Plaza — это магазин Peek & Cloppenburg.