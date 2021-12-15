Передача: Охотникам планируют увеличить сборы на 1000%

План, разработанный Министерством земледелия, предусматривает, что карточка охотника будет стоить 30 евро вместо нынешних 14 евро. Плата за одно разрешение на охоту на лося и оленя будет составлять 15 евро вместо 1,42 евро. За корову и теленка придется заплатить 7,50 евро. В свою очередь, иностранцы за охоту в Латвии обычно должны были платить 14 евро за день, от двух до 10 дней - 35 евро, за сезон - 99 евро. Отныне за десять дней нужно будет платить 70 евро, а за сезон - 200 евро.

Айна Сташане, генеральный директор Государственной службы леса: "Во-первых, введенные до сих пор сборы не менялись долгое время - более десяти лет. Стоимость оказания услуг, за которые установлена ​​государственная пошлина, значительно выросла. Мы не просто повышаем государственные пошлины, мы фактически предлагаем нашим клиентам цифровые услуги в ближайшем будущем, чтобы им было легко пользоваться этими услугами как для подачи заявки в цифровом виде, так и для получения услуг в цифровом виде, и все это требует определенных инвестиций".

До принятия решения было проведено несколько встреч с участием государственных организаций, на которые в качестве экспертов были приглашены Латвийская ассоциация охотников и Латвийский союз охотников.

Однако, по данным передачи ReTV Ziņas, когда все было обсуждено и обе стороны согласились, после встречи охотники были шокированы версией, которую планировалось представить правительству. И основная претензия - не были учтены договоренности, достигнутые в ходе взаимных переговоров.

Янис Бауманис, председатель правления Латвийского союза охотников: "Для иностранцев - мы категорически были против и говорили, что мы должны оставить те же 100 евро за сезон, в то время как для оленей, лосей и быков мы говорили, что цена может быть 10 евро, для коров и телят должно быть намного меньше. Проект показывает 15 евро за быков и 7,50 евро за коров и телят. Я могу сказать, что это наглая ложь, в этом проекте эти две вещи полностью противоположны тому, о чем мы договорились.

Государственная служба леса, которая является надзирательным органом в сфере охоты, сообщила передаче, что ничего менять не собирается. Между тем организации охотников заявляют, что такое повышение сборов резко повлияет на браконьерство.

Харалдс Барвикс, председатель правления Латвийской ассоциации охотников: "Если это разрешение сейчас стоит 1,42 евро, то его собираются повысить до 15 евро, поймите сами, люди будут искать возможность обойти эти сборы. Это также создаст нежелательную "серую зону" в этой области".