Передача: Охотникам планируют увеличить сборы на 1000%
Через два года планируется увеличить сборы для охотников на 1000%. Некоторые эксперты, опрошенные передачей ReTV Ziņas, считают, что это окажет серьезное влияние на отрасль.
Через два года планируется увеличить сборы для охотников на 1000%. Некоторые эксперты, опрошенные передачей ReTV Ziņas, считают, что это окажет серьезное влияние на отрасль.
План, разработанный Министерством земледелия, предусматривает, что карточка охотника будет стоить 30 евро вместо нынешних 14 евро. Плата за одно разрешение на охоту на лося и оленя будет составлять 15 евро вместо 1,42 евро. За корову и теленка придется заплатить 7,50 евро. В свою очередь, иностранцы за охоту в Латвии обычно должны были платить 14 евро за день, от двух до 10 дней - 35 евро, за сезон - 99 евро. Отныне за десять дней нужно будет платить 70 евро, а за сезон - 200 евро.
Айна Сташане, генеральный директор Государственной службы леса: "Во-первых, введенные до сих пор сборы не менялись долгое время - более десяти лет. Стоимость оказания услуг, за которые установлена государственная пошлина, значительно выросла. Мы не просто повышаем государственные пошлины, мы фактически предлагаем нашим клиентам цифровые услуги в ближайшем будущем, чтобы им было легко пользоваться этими услугами как для подачи заявки в цифровом виде, так и для получения услуг в цифровом виде, и все это требует определенных инвестиций".
До принятия решения было проведено несколько встреч с участием государственных организаций, на которые в качестве экспертов были приглашены Латвийская ассоциация охотников и Латвийский союз охотников.
Однако, по данным передачи ReTV Ziņas, когда все было обсуждено и обе стороны согласились, после встречи охотники были шокированы версией, которую планировалось представить правительству. И основная претензия - не были учтены договоренности, достигнутые в ходе взаимных переговоров.
Янис Бауманис, председатель правления Латвийского союза охотников: "Для иностранцев - мы категорически были против и говорили, что мы должны оставить те же 100 евро за сезон, в то время как для оленей, лосей и быков мы говорили, что цена может быть 10 евро, для коров и телят должно быть намного меньше. Проект показывает 15 евро за быков и 7,50 евро за коров и телят. Я могу сказать, что это наглая ложь, в этом проекте эти две вещи полностью противоположны тому, о чем мы договорились.
Государственная служба леса, которая является надзирательным органом в сфере охоты, сообщила передаче, что ничего менять не собирается. Между тем организации охотников заявляют, что такое повышение сборов резко повлияет на браконьерство.
Харалдс Барвикс, председатель правления Латвийской ассоциации охотников: "Если это разрешение сейчас стоит 1,42 евро, то его собираются повысить до 15 евро, поймите сами, люди будут искать возможность обойти эти сборы. Это также создаст нежелательную "серую зону" в этой области".
Иностранцы, приезжающие в Латвию, тратят в среднем две тысячи евро на поездку. Эксперты в области охоты считают, что эти изменения резко сократят объем охотничьего туризма в Латвии и иностранцы, скорее всего, предпочтут отправиться на охоту в соседние страны. Между тем Государственная служба леса указывает, что такое повышение платы увеличит количество инспекторов в стране, таким образом, можно будет лучше контролировать процесс охоты в Латвии.