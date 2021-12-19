Вс, 19.12.2021
То, что делает Китай, является политическим шагом, цель которого более чем ясна - угрожать другим странам-членам ЕС Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента

"Мы все в большом дерьме". Рухнет ли стройка в Латвии?

ФОТО: Кадр из видео

Обязательная вакцинация всех работающих очно, вступившая в силу в Латвии с 15 декабря, - далеко не главная проблема, усугубляющая ситуацию в строительстве. Это лишь еще один гвоздь в потенциальный гроб отрасли - хаотичная политика в целом и отсутствие понимания специфики ведут стройку в Латвии к возможному коллапсу. Такое мнение озвучили эксперты в эфире "Кто вам платит?".

Почему не вакцинируются строители?

Стройку называют одной из самых невакцинированных отраслей в Латвии. Прививку от коронавируса не получили около 15% трудоустроенных в строительстве, то есть порядка 10 700 человек. С 15 декабря эти люди не могут работать очно, по крайней мере - официально. 

По мнению руководителя небольшой латвийской строительной компании Brigada1 Владимира Волошина, объяснение неохотной вакцинации среди строителей следует искать в логике: "Строительство - это сектор обслуживания, если моему клиенту это нужно, я для своего клиента пойду на все что угодно. Если мы не вакцинированы, значит, нашим клиентам это попусту ненужно".

При этом он не считает, что строители больше других опасаются вакцин: "Я в сутки такое количество пыли, ацетонов и фенолов "ем", что для меня вакцина - это просто какая-то мелочь. Я всегда ходил в "наморднике" (имеется ввиду маска - Прим.ред.), шлифовал, пилил, для меня намордник - не проблема и вакцина - не проблема.

Если бы вы знали, сколько мы химии поглощаем в сутки - это мелочь".

В то же время, по признанию руководителя компании, в курилках строителей гуляют разные "страшилки". Конкретно в бригаде Волошина, состоящей из 10 человек, вакцинировались все, но трое после этого неделю не выходили на работу, а шестеро утверждали, что "с организмом после вакцины стало что-то не так". 

На вопрос, как же удалось привить всех, ответ прагматичный: "Хочешь кормить семью, должен ехать в командировку, а чтобы ехать в командировку, как мы думали, нужно вакцинироваться и поэтому вакцинировалась. Потом выяснилось, что это было лишне".

Сотрудники компании Brigada1 много работают по стройке за рубежом. По словам ее руководителя, ковид-сертификаты за этот год ни в одной стране никто так и не проверил. За это время компания успела поработать в Дании, Швеции, Норвегии, Испании, Португалии и Литве.

Болевые точки стройки в Латвии

Имея опыт на стройке за рубежом, руководитель Brigada1 очень критичен к Латвии:

"Коротко, одним предложением, как только вы пересекаете границу, вы должны знать, - хуже чем в Латвии, вам не будет нигде. Может, быть в Румынии и Болгарии".

По его словам, в Латвии строители вдвое больше работают и при этом в 2,5-3 раза меньше зарабатывают, чем по всей Европе, не принимая во внимание страны Бенилюкс: ​"Там один месяц за три, я так два-три месяца поработаю там и могу полгода не работать здесь".

Правда, есть оговорка. Если двигаться не на Запад, а на Восток, Латвия - уже не худшая страна для строителя. "В России гораздо хуже, они ментально нам не подходят по культуре строительства и общения. При этом мы не работали дальше, чем за Московским регионом, там, говорят, еще хуже", - признает Волошин. 

В свою очередь по мнению главы SIA ​​Latgalija и члена правления Латвийской ассоциации строителей Михаила Барташевича, обязательная вакцинация не только нарушает право выбора, закрепленное в Конституции Латвии, но и несет прямую опасность для функционирования отрасли. Он поясняет это на личном примере. 

"У меня 15-20% непривитых работников и с 15 декабря я должен их отстранить от работы, а у меня есть договорные обязательства, за ними еврофонды, которые финансирует самоуправление. Мне может выгоднее заплатить штрафные санкции и расторгнуть договор, но какое будет последствие? Во-первых, предприятие понесет убытки, во-вторых, не будут выполнены договора, не будет закончено строительство, в-третьих, не будет софинансирования - оно поступает только после реализации проекта, а в заложниках - самоуправление, которое брало кредит с расчетом, что получит обратно софинансирование из еврофондов. И дальше что?

И дальше получается так, что, грубо, мы все в большом дерьме. Это не вопрос сегодняшнего дня, это будет через два-три месяца или может два-три года, когда мы почувствуем обвал в строительной отрасли как таковой.

А мы все знаем, что строительство - один их китов, который держит экономику".

Следует понимать, что дело, конечно, не только в вакцинации, это лишь еще один усугубляющий фактор. За последний год существенно изменилось ценообразование на строительные материалы, на некоторые их них цены поднялись в 3-4 раза, на 200-300%. "Мы заключали договор в 2020 году с определенными рыночными ценами, а конкурс проходит с одним требованием - самая низкая цена, мы ее опускаем до рыночной, предприятие имеет 5-7% - и тут пошло резкое повышение цен на материалы... Плюс еще отстранение невакцинированных работников - людей, имеющих право работать, станет меньше, им придется не по 8, а по 10 часов работать, а это уже переработка и расходы больше - и если все это сложить в один чулок - мне иногда выгоднее 100-200 тысяч санкций заплатить и бросить объект, чем в конце иметь полмиллиона убытков", - поясняет бизнесмен с 20-летним опытом в строительной сфере.

Для спасения отрасль требует ввести правило корректировки цен, особенно принимая во внимание, что второй год в Латвии инфляция 7%, а также продлевать даты реализации проектов, но не находит этому политической поддержки. "Нет, это ваши проблемы, заключили договор, сами и мучайтесь", - возмущен Барташевич.

По его мнению, десятилетие борьбы с теневой экономикой и зарплатами в конверте прямо сейчас идет коту под хвост: "Мы заставляем людей опять уйти на конверты.

Они будут по халтурам ходить, им не надо работать на предприятия, они не будут меньше зарабатывать. И опять мы камнем летим в теневую экономику".

Возможно, такая политика ведет к выживанию сильнейших компаний, и это нормальный естественный процесс формирования отрасли? Барташевич с такой постановкой вопроса не согласен: "А это надо? Рынок должен быть широкий и конкуренция должна существовать. Это неправильно - должны быть компании маленькие, средние, кто-то вырастает... Есть скандинавский пример - три-четыре большие компании участвуют в тендерах, потом распределяют заказы среди субподрядчиков - но там честно работают. У нас генералы, если дают субподряд, раздевают субподрядчиков полностью. Мы не готовы к этому".

Тем временем глава Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбергс сравнивает строительство с большим кораблем, где у каждого его движения - большая инерция. Какие результаты принесут те решения, которые сейчас влияют на отрасль, мы сможем увидеть лишь спустя время - месяц, полгода, год. Хотя и сейчас уже есть ситуации, когда строить некому, не скрывает Гринбергс: 

"Это уже факт - есть случаи, когда строительный конкурс заканчивается без результата, или есть компания, которая выиграла, но перед заключением договора, отказалась".

Причина, по которой так происходит - невозможность ничего планировать. Для пояснения Гринбергс привел бытовой пример: "Вы планируете личную жизнь - зарабатываете 1000 евро, у вас есть квартира, семья, издержки, и завтра все эти издержки подскакивают - за газ не 10 евро, а 50, за хлеб ни три евро, а 10. И появляется вдруг ситуация, что вы не знаете, где купить хлеб - идете в магазин, а там его нет. Кончился. В строительстве тоже самое. Мы раньше нормально планировали на год вперед, а сегодня даже вперед на месяц невозможно планировать. И 15 декабря появился еще один изменившийся фактор по нашим проверенным работникам. Для меня эти 10 работников, которых необходимо отстранить, - важный фактор, без них я уже многое не могу сделать".

По мнению главы отраслевой ассоциации такими требованиями правительство только усугубляет и без того нестабильную, скачкообразную ситуацию. Для того, чтобы правительство помогло отрасли, необходимы две вещи - желание и понимание: "Чтобы те люди, которые этими рычагами управляют, понимали процесс строительства. Сейчас неправильно этот рычаг нажимают, и отрасль не чувствует помощи". Один из показательных примеров, как деградируют отрасль, - требование наименьшей цены при тендерах, что привело Латвию к картельным сговорам строителей и отсутствию какого-либо развития.

Видео: Полный выпуск эфира "Кто вам платит?"


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