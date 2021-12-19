"Мы все в большом дерьме". Рухнет ли стройка в Латвии?

На вопрос, как же удалось привить всех, ответ прагматичный: "Хочешь кормить семью, должен ехать в командировку, а чтобы ехать в командировку, как мы думали, нужно вакцинироваться и поэтому вакцинировалась. Потом выяснилось, что это было лишне".

Сотрудники компании Brigada1 много работают по стройке за рубежом. По словам ее руководителя, ковид-сертификаты за этот год ни в одной стране никто так и не проверил. За это время компания успела поработать в Дании, Швеции, Норвегии, Испании, Португалии и Литве.

Болевые точки стройки в Латвии

Имея опыт на стройке за рубежом, руководитель Brigada1 очень критичен к Латвии:

"Коротко, одним предложением, как только вы пересекаете границу, вы должны знать, - хуже чем в Латвии, вам не будет нигде. Может, быть в Румынии и Болгарии".

По его словам, в Латвии строители вдвое больше работают и при этом в 2,5-3 раза меньше зарабатывают, чем по всей Европе, не принимая во внимание страны Бенилюкс: ​"Там один месяц за три, я так два-три месяца поработаю там и могу полгода не работать здесь".

Правда, есть оговорка. Если двигаться не на Запад, а на Восток, Латвия - уже не худшая страна для строителя. "В России гораздо хуже, они ментально нам не подходят по культуре строительства и общения. При этом мы не работали дальше, чем за Московским регионом, там, говорят, еще хуже", - признает Волошин.

В свою очередь по мнению главы SIA ​​Latgalija и члена правления Латвийской ассоциации строителей Михаила Барташевича, обязательная вакцинация не только нарушает право выбора, закрепленное в Конституции Латвии, но и несет прямую опасность для функционирования отрасли. Он поясняет это на личном примере.

"У меня 15-20% непривитых работников и с 15 декабря я должен их отстранить от работы, а у меня есть договорные обязательства, за ними еврофонды, которые финансирует самоуправление. Мне может выгоднее заплатить штрафные санкции и расторгнуть договор, но какое будет последствие? Во-первых, предприятие понесет убытки, во-вторых, не будут выполнены договора, не будет закончено строительство, в-третьих, не будет софинансирования - оно поступает только после реализации проекта, а в заложниках - самоуправление, которое брало кредит с расчетом, что получит обратно софинансирование из еврофондов. И дальше что?

И дальше получается так, что, грубо, мы все в большом дерьме. Это не вопрос сегодняшнего дня, это будет через два-три месяца или может два-три года, когда мы почувствуем обвал в строительной отрасли как таковой.

А мы все знаем, что строительство - один их китов, который держит экономику".