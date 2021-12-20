Социальная служба продолжит платить большие суммы за аренду "убитых" квартир в Риге

Аренду в доме на улице Стурес до 250 евро в месяц платят несмотря на то, что там царит грязь и недоступны все удобства. Передача исследовала рынок аренды квартир в Риге и выяснила, что за такие деньги, не считая платы за коммунальные услуги, можно арендовать даже трехкомнатную квартиру.

"В этом случае он платит 250 евро за комнату в ужасном состоянии. Так как реальная цена может составлять один евро за квадратный метр",

- указал председатель правления компании Big Bang Realty Оскар Зариньш.

В свою очередь рижская социальная служба, чтобы люди, у которых столь антисоциальный образ жизни, могли арендовать комнату в этом доме, выделяет жилищное пособие.

Руководитель отдела по информированию жителей департамента благосостояния Риги Лита Брице указывает, что в доме по улице Стурес платятся 8 евро за один квадратный метр. Если площадь квартиры составляет 18 кв. метров, то получается 144 евро.

"В этом случае видно, что это бизнес-проект", - указал Зариньш.

Социальная служба не может оценивать помещение квартир, за которые выплачивается жилищное пособие, так как владелец жилья законно может требовать за свою собственную такую арендную плату, какую хочет.

Председатель комитета по социальным делам Рижской думы Иева Бранте обязалась эту ситуацию решить, указав, что ситуация - ненормальна.

В то же время попытки ограничить возможности получения пособия для жильцов дома по улице Стурес могут повлиять на всех получателей этого пособия в самоуправлении, в том числе и на семьи с детьми.

Несмотря на то, что депутат думы обещала полностью решить эту проблему, позднее передача получила ответ. В жизни жителей улицы Стурес ничего не изменится, самоуправление продолжит выплачивать жилищное пособие за квартиры, арендуемые за неадекватно высокие суммы.

"Обращаем внимание, что в таких условиях у муниципальной социальной службы нет выбора платить или не платить жилищное пособие",

- пояснил председатель комитета Рижской думы по социальным делам Виестурс Клейгбергс. Часто в квартирах не хотят размещать людей из приютов и покрывать затраты на аренду.